البورصة تدرب الشركات المقيدة على اﻹفصاح اﻹلكتروني

خاص عقدت إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول الى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية. وتستهدف إدارة البورصة التزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإف

خاص

عقدت إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول الى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية.

وتستهدف إدارة البورصة التزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكترونى قبل نهاية العام الجارى.

وفى هذا الصدد، قال الأستاذ، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هذا التحول يعتبر جزءاً من خطة إدارة البورصة لتفعيل عمليات التحول التكنولوجى.

وأشار إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة الإفصاح، يرتبط جانب منها بعملية التحول للإفصاح الإلكترونى، والأخر مرتبط بتطوير أداء مسؤولي علاقات المستثمرين بما يحقق أهداف البورصة للتحديث الكلى لمنظومة الإفصاح.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ،محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن عملية تطوير منظومة الإفصاح تعد على رأس أولويات إدارة البورصة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد الاجتماع الثاني لمسؤولي علاقات المستثمرين مع المراكز البحثية المعنية بسوق المال المصري.