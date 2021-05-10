البورصة تدخل فى تحركات عرضية روتينية حتى انتهاء العطلة

توقع خبراء التحليل الفني هدوء تحركات البورصة المصرية خلال الأيام القليلة المتبقية قبل عطلة عيد الفطر، ليواصل مؤشرها الرئيسى «EGX30» الحركة العرضية ما بين مستويات 10400 – 10700 نقطة.

ورجح الخبراء استكمال مؤشر «EGX70 EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة التحرك فى اتجاه 2150 – 2170 نقطة، والذى من المتوقع أن تظهر قربه بعض الضغوط البيعية.

وأنهى «EGX30» تعاملات أمس على صعود بنسبة %0.52، مسجلا 10643 نقطة، وهبط «EGX70 EWI» بنسبة %0.08 مسجلا 2129 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100 EWI» %0.01 إلى 3050 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 752.86 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 4.92 مليار، ليسجل 663.84 مليار، مقابل 658.92 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن تحركات مؤشر «EGX30»، مالت نحو التباين خلال تعاملات أمس وسط تراجع لأحجام وقيم التعاملات.

وأوضح أن «EGX30» استهل التعاملات على صعود ومن ثم بدأت تظهر القوى البيعية على غالبية الأوراق المكونة له باستثناء سهم البنك التجارى الدولى الذى تمكن من التماسك، ودفع المؤشر للإغلاق صاعدا.

وأنهى سهم التجارى الدولى تعاملات أمس على صعود %0.8 مسجلا 59.90 جنيه.

وأشار «غريب» إلى أن سهم التجارى الدولى بدأ التجربة على اختراق مستوى المقاومة 60 جنيها، ومن المتوقع أن يستكمل السهم محاولات اختراق المقاومة خلال تعاملات اليوم.

وتوقع استكمال مؤشر «EGX30» التجربة على اجتياز مستوى المقاومة 10700 نقطة، والتى يفتح اختراقها لارتفاعات جديدة.

وقال إنه غير مرجح تمكن المؤشر من اختراق المقاومة السابق ذكرها خلال الأيام المتبقية قبل عطلة عيد الفطر.

وأضاف غريب أن حركة «EGX70» أفضل من نظيره «EGX30» رغم إغلاقه فى المنطقة الحمراء، خاصة أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تمكن من الصعود بقوة خلال الأيام الماضية ليقترب من مستوى المقاومة المهمة عند 2165 نقطة، والتى من المتوقع أن يشهد عندها تهدئة نسبية لحين العودة من عطلة عيد الفطر.

من جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشر «EGX30» أنهى تعاملات أمس، مكتسبا ما يقرب من 5 نقاط، بالقرب من مستوى 10643نقطة، مستكملا التحركات العرضية ما بين مستويات أعلى 10400 نقطة وأسفل 10750 نقطة.

ورجح مواصلة «EGX30» نفس التحركات حتى العودة من عطلة عيد الفطر.

وتابع إن المؤشر لا يزال يترقب ظهور القوى الشرائية التى تمكنه من تجاوز المسار العرضى، ومن ثم استهداف مستويات 10900 ثم 11000 نقطة أو العكس وهو ظهور القوى البيعية التى تدفع لكسر الدعم السابق ذكره.

وعلى صعيد» EGX70» أشار «نبيل» إلى أن المؤشر أنهى تعاملات أمس على هبوط طفيف جدا، ما يقرب من نقطتين ليغلق عند 2129 نقطة بعد الصعود القوى الأسبوع الماضى والذى اقترب من %5.

وقال إن «EGX70» يستهدف حاليا المقاومة مابين 2150 – 2170 نقطة، والتى قد يظهر بالقرب منها بعض الضغوط البيعية.

وحدد مستوى المقاومة الرئيسى للمؤشر بالقرب من 2200 نقطة، ومستوى الدعم وحماية الأرباح عند 2050 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بقيمة 10.69 مليون جنيه، و29.83 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 40.52 مليون.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريون والعرب للشراء بقيمة 31.23 مليون جنيه، و4.83 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 123.33 ألف.

وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية، بقيمة 20.54 مليون جنيه، و40.4 مليون على التوالى، وسجلت المؤسسات العربية صافى شراء بقيمة 24.99 مليون.