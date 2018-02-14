البورصة: تخفيض رأسمال الصعيد للمقاولات بإعدام أسهم الخزينة

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، تخفيض رأس المال المصدر لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بإعدام أسهم الخزينة.ومن المقرر انخفاض رأس المال من 709.6 مليون جنيه إلى 692,6 مليون جنيه بتخفيض قدره 17 مليون جنيه، وذلك بقيمة أسهم الخزينة بعدد 1

رجب عزالدين



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، تخفيض رأس المال المصدر لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بإعدام أسهم الخزينة.

ومن المقرر انخفاض رأس المال من 709.6 مليون جنيه إلى 692,6 مليون جنيه بتخفيض قدره 17 مليون جنيه، وذلك بقيمة أسهم الخزينة بعدد 17 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه.

وسيتم ادراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بدايه جلسة تداول يوم الاثنين 19 فبراير القادم.

وأقرت عمومية الشركة فى 18 ديسمبر الماضى تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 709.6 مليون جنيه، موزع على 709.6 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.