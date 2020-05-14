البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه والتداولات تسجل 19 مليار خلال أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب بينما واصل المصريين سلوكهم الشرائي المستمر منذ أسابيع.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.09% إلى 10287 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.66% ليسجل مستوى 1112 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة بنحو 2.76% إلى 1819 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1% أو ما يعادل 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.9 مليار جنيه مقابل 550.4 مليار اغلق بها الإسبوع السابق له.

وارتفعت قيم التداول بحوالي 10 مليارات جنيه لتسجل 19.1 مليار جنيه عبر بيع وشراء 2.34 مليار ورقة مالية، مقابل 9.1 مليار جنيه وكمية تداول 1.61 مليار ورقة.

واستحوذت الأسهم على 31.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات قيمة التداول للسندات نحو 68.11% خلال الإسبوع.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 856 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.05 % إلى مستوى 10287 نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.13 % إلى مستوى 1112 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 % عند مستوى 1819 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 1.23% إلى 1498 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.35 % إلى 11783 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 856 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المصريين للشراء ، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 52 سهما من إجمالى 173 سهم تداولا، بينما هبط 88 ، وبقى 33 دون تغير.