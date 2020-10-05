البورصة تخسر 4 مليارات جنيه والأسهم الصغيرة تتعرض لتصحيح عنيف

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى دخلت فى تصحيح عنيف دفَع رأس المال السوقى للتراجع بحوالى 4 مليارات جنيه.

قال محللون فنيون إن الأسهم الكبيرة تفتقد إلى المحفزات التى تدفعها إلى تجاوز مناطق مقاومة مهمة عند 11200 نقطة، بينما دخلت الأسهم الصغيرة فى تصحيح نظرًا لتشبعها الشرائى ووصولها إلى مستويات تاريخية خلال الأسابيع الماضية.

وهبط مؤشر «EGX30» الرئيسى، اليوم، بنسبة 0.58% ليصل إلى 11007 نقاط، بينما انخفض مؤشر «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ بنسبة 2.6% مسجلًا 1962 نقطة، ومؤشر «EGX100ewi» الأوسع نطاقًا 2.3% إلى 2855 نقطة.

وانخفضت جميع القطاعات الممثلة مثل البنوك والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والأغذية والتعليم والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، بينما صعد قطاع الاتصالات بشكل منفرد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31.8 و53.3 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافى قدره 85.1 مليون.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق لا تزال تتحرك بشكل عرضى بين مستويات 10800 و11200 نقطة.

وأشار إلى أن السوق كانت قد امتصت تأثير تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، إذ تم الإعلان عن الخبر فى وقت سابق قبل اعتماده من الرئاسة، ومن ثم جاء تأثيره ضعيفًا، موضحًا أن الخبر سيكون له تأثير إيجابى بكل تأكيد على زيادة التداولات مستقبلًا.

وأكد أن الأسهم المرتبطة بتكهنات قرب خفض أسعار الغاز جاء أداؤها باهتًا خلال جلسة اليوم بعد التحركات الإيجابية التى شهدتها الأسبوع الماضي.

وقال أحمد أبو اليزيد، محلل فنى أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العرضى لا يزال المسيطر على المؤشر الرئيسي، بينما كانت الغلبة للتصحيح الهابط على مؤشر «EGX70» متساوى الأوزان.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى لا يزال يتحرك فى نطاق عرضى منذ الشهر الماضى بين مستويات 10800 و11100. بينما دخل مؤشر «EGX70» متساوى الأوزان موجة تصحيحية هابطة لاختبار مستوى الدعم 1945 نقطة.

وشدد على مراقبة المستوى الأخير بشكل جيد إذ إنه حال كسره لأسفل يمكن للتصحيح الحالى أن يمتد نحو مستويات 1850 نقطة.

ونصح بالتعامل بشكل انتقائى مع الأسهم القيادية والانتظار باتخاذ قرار الشراء فى الوقت الحالى حتى يتم اختراق مستويات 11100- 11200 على المؤشر الرئيسى «EGX30».