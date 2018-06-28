البورصة تخسر 20 مليار جنيه.. وتراجع جماعي للمؤشرات في يونيو

توقعات باسترداد جزء من الخسائر والصعود نحو 16600 في يوليومنى عبد الباريأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الشهرية في يونيو على تراجع للشهر الثاني على التوالي حيث مُنيت المؤشرات الرئيسية بهبوط، وسط خسائر لرأس المال السوق، فيما يتوقع استرداد السوق جزء من خسائره في يوليو.وتراجع المؤش

توقعات باسترداد جزء من الخسائر والصعود نحو 16600 في يوليو





منى عبد الباري

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الشهرية في يونيو على تراجع للشهر الثاني على التوالي حيث مُنيت المؤشرات الرئيسية بهبوط، وسط خسائر لرأس المال السوق، فيما يتوقع استرداد السوق جزء من خسائره في يوليو.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 حوالي 2% في يونيو ليغلق عند 16348.5 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بما يقرب من 5% إلى مستوى 804 نقطة، كما هبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3% ليغلق عند 2026 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه خلال الشهر ليغلق عند مستويات 910 مليار جنيه، مقابل 930 مليار جنيه في إغلاقات مايو .

وكان من أبرز الأحداث الجوهرية التي شهدها شهر يونيو إجراءات الحكومة الإصلاحية، والتي شملت رفع أسعار المحروقات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فيما تخلله فترة إجازة عيد الفطر المبارك، واستحوذ شهر رمضان الذي يتسم بهدوء التعاملات غالبًا على جزء كبير من تعاملات الشهر.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستسترد جزءًا من خسائرها الشهرية في يوليو، حيث توقّع ارتفاعًا بمؤشري السوق egx30 وegx70.

ورجح الأعصر استهداف المؤشر الثلاثيني مستويات 16900 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة السبعيني حوالي 815 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي توقع الأعصر ارتفاع البنك التجاري الدولي لمستوي 90 جنيهًا، وبالنسبة للمؤشر السبعيني فكان سهم ابن سينا فارما مرجحًا اتجاهه صوب 12.80 جنيه.

وخلال شهر ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.2% من مستوى 84.24 جنيه إلى 85.28 جنيه، بينما أغلق ابن سينا عند 11.92 جنيه، وهي نفس مستويات الشهر الماضي.