البورصة تخسر 18 مليار جنيه في أسبوع

منى عبد الباري خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 18 مليار جنيه، الأسبوع الحالي، ليغلق تداولات الخميس عند مستوى 771 مليار جنيه، مقارنة بـ789 مليار جنيه، الأسبوع الماضي. وسجلت قيم التداولات على الأسهم، اليوم الخميس، مستويات لم تصل إلى مليار جنيه "909 مليون جنيه"، وسط تراجع لأس

منى عبد الباري





خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 18 مليار جنيه، الأسبوع الحالي، ليغلق تداولات الخميس عند مستوى 771 مليار جنيه، مقارنة بـ789 مليار جنيه، الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداولات على الأسهم، اليوم الخميس، مستويات لم تصل إلى مليار جنيه “909 مليون جنيه”، وسط تراجع لأسهم 123 شركة، مقارنة بارتفاع 44 سهمًا فقط، من بين أسهم 192 شركة تم التداول عليها، بعدد عمليات بلغ 23.7 ألف عملية.

واكتست مؤشرات السوق باللون الأحمر بختام تداولات الخميس، بضغط من مبيعات أجنبية بلغت 103.8 مليون جنيه، وسط استحواذ الأجانب على نحو 19% من التعاملات، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 37.3 مليون جنيه، و66.4 مليون جنيه على التوالي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” خاسرًا 1.27% عند مستوى 13847 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.69% ليغلق عند مستوى 763 نقطة.