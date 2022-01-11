البورصة تخترق مقاومة 12000 نقطة وتحاول استعادة المسار الصاعد

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية نجحت فى الارتكاز بالقرب من منطقة المقاومة الرئيسية 12000 نقطة بجلسة الإثنين، وذلك تمهيدا لاستعادة المسار الصاعد نحو مناطق 12200 إلى 12400 نقطة، والتى قد تتخللها عمليات جنى أرباح.

ونصح المحللون بالشراء فى الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى، بالتزامن مع ملامسة مستويات أقل من المناطق المذكورة سابقاً، إلى جانب تنفيذ بعض المتاجرات السريعة على الأسهم المكونة للمؤشر السبعينى.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى، اذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.37 مسجلًا 12022 نقطة، و«EGX70» للأسهم المتوسطة بنحو %0.53 ليبلغ 2319 نقطة، فيما صعد الأوسع نطاقًا «EGX100» بحوالى %0.47 إلى 3385 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالى 959 مليون جنيه تقريباً، واتجه المصريون والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 39.9 و19.5 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافى 59.4 مليون جنيه.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 72 سهما من إجمالى 194 متداولة، بينما هبط 63، واستقرت أسعار 59 سهماً عند مستويات إغلاقات جلسة الأحد.

قالت هدى المنشاوى، العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أغلق أعلى مستوى 12000 نقطة بعد محاولات عديدة لتجاوزه.

وأوضحت أن المؤشر يحتاج إلى الارتكاز أعلى المستوى المذكور بجلسة الثلاثاء للتأكيد والانطلاق نحو الصعود من جديد.

وتوقعت أن تتحرك السوق فى نطاق عرضى خلال الأيام المتبقية من الأسبوع بسيولة معتادة تدور حول المليار جنيه، بينما تظل المضاربات السريعة قائمة.

وأضافت: «السوق ما زالت تتحرك فى اتجاه صاعد على المدى القصير مستهدفة مستوى 12200 نقطة ثم 12600 نقطة يتخللها عمليات جنى أرباح».

وتابعت: «حال اختراق المنطقة الأخيرة عند 12600 نقطة قد نرى مستويات أكبر عند 13000 نقطة على المدى المتوسط».

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أغلق عند مستوى المقاومة الرئيسى قرب 12000 نقطة، وهى منطقة صالحة لعمليات جنى الأرباح فى إطار عمليات تصحيح صحية للسوق بشكل عام.

ونصح أبو اليزيد بالشراء أثناء الانخفاضات حول المستويات الحالية وبالتحديد قرب 11800 نقطة فى الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى.

وأوضح أن المؤشر السبعينى قد أغلق على ارتفاع، لكنه لا يزال يتداول أسفل مستوى المقاومة الرئيسى عند 2350 نقطة، الذى باختراقه يكون من المرجح استمرار الارتفاع لاستهداف مستوى المقاومة التالى 2400 يليه 2500 نقطة، ناصحا بالمتاجرة فى الأسهم المكونة للمؤشر.