البورصة تختتم تعاملات جلسة الخميس على هبوط ملحوظ

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اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعي ملحوظ متاثرة بضغوط بيع من المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11612 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.67% إلى 2164 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 1.98% إلى 3146 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بجلسة أمس بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسى بنسبة 0.07% وسجل 11685 نقطة، فيما تراجع نظيره “EGX70ewi” بـنسبة 3.7% ليسجل 2224 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بـنسبة 2.9% ليغلق على مستوى 3209 نقاط.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما تم التداول على 196 ورقة مالية، تراجع منها 121 وارتفع 25 بينما استقر 50 على أسعار جلسة أمس .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “نعيم القابضة” إن البورصة تتحرك خلال الفترة الحالية أعلى نقطة المقاومة الرئيسية 11675 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر.

وأضاف أنه فى حالة استطاع المؤشر التماسك والثبات أعلى مستوى المقاومة 11675 نقطة، فإنه سيستهدف مناطق 12075 نقطة على المدى القصير.

و قال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استقر فى المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم، رغم فقدانه لجزء من مكاسبه الصباحية.

وأشار إلى أن مستوى إغلاق مؤشر “EGX30” بجلسة اليوم هو أعلى مستوى له فى العام، مرجعًا ذلك إلى الأداء الإيجابى للأسهم القيادية على رأسها “التجارى الدولي” لافتا إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 11600 نقطة، سيمنحه الفرصة للتحرك صوب 11800 نقطة.

ورجح أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح أدت إلى كسر مستوى الدعم، فإن المؤشر سيتجه لاختبار نقطة الدعم الثانية بمستوى 11400 نقطة، متوقعًا أن يستمر مؤشر EGX70″” فى حركته الهابطة بضغط الأداء السلبى لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتى شهدت هبوطا حادا بمنتصف التعاملات .

وأضاف أن استمرار الأداء السلبى للأسهم الصغيرة والمتوسطة سيدفع المؤشر السبعينى لاختبار مستوى الدعم الرئيسى عند 2200 نقطة، أما فى حالة تماسك الأسهم فإن المؤشر لديه فرصة للتحرك نحو 2300 نقطة .