البورصة تختتم تعاملات اليوم على تراجع جماعي بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس 7-12-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، معظم خسائره الصباحية ليغلق على هبوط محدود بنحو 0.07%، عند مستوى 24686 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.18%، مسجلا مستوى 5286 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ 0.93%، ليغلق عند 7681 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.82 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203، ارتفع منهم 44، وتراجع 118، فيما استقر 41 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 663 مليار جنيه، مقابل تريليون و 672 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 44.83 مليون جنيه، و 329.78 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 374.6 مليون.