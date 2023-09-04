البورصة تختتم تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 13 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 4-9-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 13 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.99%، ليغلق عند مستوى 18910 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.49%، عند مستوى 3830 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.67%، عند 5603 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.18 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منها 72 سهما، وتراجع 64، فيما استقر 68 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و281 مليار جنيه، مقابل تريليون و268 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 3.4 مليون جنيه، و246.6 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 3.64 مليون جنيه.