البورصة تختتم تعاملات الأحد على صعوط طفيف

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 17184نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 855 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100&ra

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 17184نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 855 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند مستوى 2199 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.35% عند مستوى 2941نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.26% عند مستوى 17503نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 813 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 45.6 مليون جنيه و3.9 مليون جنيه و365 ألف جنيه و1.2مليون جنيه و55 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 106.2مليون جنيه.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 82 سهما من إجمالى 179سهما متداولا، بينما هبط 56 وبقى 41 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.75% عند مستوى 17155نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.94% عند مستوى 853 نقطة.