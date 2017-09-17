البورصة تختتم تعاملات الأحد على صعود طفيف

رجب عزالدين:اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.17% عند مستوى 13633نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59%، ليصل إلى 746 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع



رجب عزالدين:



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.17% عند مستوى 13633نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59%، ليصل إلى 746 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%، عند مستوى 1661نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.41%، عند مستوى 2185 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.43%، عند مستوى 12408نقطة.

بلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 13.1مليون جنيه، و29.7 مليون جنيه، و17.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات قدرها 26.4 جنيه، و33.5 مليون جنيه، و24 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخطر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهما من إجمالى 186سهما متداولا، بينما هبط 75 سهما وبقى 32 سهما دون تغيير.

