البورصة تختبر 18000 نقطة بدعم مؤشرات إيجابية في قطاع الإسكان

توقع متعاملون ومحللون فنيون اختبار البورصة المصرية منطقة مقاومة من 17770 إلى 18000 نقطة على الأجل القصير بدعم الإشارات الإيجابية فى بعض الأسهم المكونة لقطاع الإسكان.

وقالوا إن السوق ما زالت تمر بتحركات عرضية مائلة للصعود فى ظل ترقب الإعلان عن النتائج المالية النصفية لأسهم الشركات القيادية، مؤكدين أن التحركات إيجابية فى ظل الاستقرار أعلى 17300 نقطة.

وارتفع مؤشر «Egx30» الرئيسى بنسبة %0.24 ليصل إلى 17595 نقطة، و«Egx70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.37 ليسجل 3530 و«Egx100» الأوسع نطاقا بنحو %0.49 ليصل إلى 5217.

فيما سجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 2.1 مليار جنيه، وجرى التعامل على 204 ورقات مالية ارتفع منها 71 وانخفض 58 بينما استقر 75 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافى قيم تداولات بلغت 121.4 مليون جنيه، بينما فضل المصريون والعرب البيع بصافى 80.8 و40.6 مليون بالترتيب.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت تحركات عرضية خلال جلسة أمس لكن تمكنت القوى الشرائية من دفع «Egx30» للإغلاق فى المنطقة الخضراء أعلى الدعم 17500 نقطة.

وأوضح أن الأسهم المكونة لـ«Egx30» كانت تتداول الفترة الماضية بشكل عرضى لكن تظل الوضعية جيدة للمضارب والمشترى بشكل انتقائي.

وتوقع تحرك «Egx30» نحو منطقة 17770 نقطة كمستهدف أول ثم 18000 مؤكدا أن هذه التحركات ستكون مرهونة باستقرار المؤشر أعلى منطقة الدعم 17300.

بدوره، قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية إن «Egx30» تماسك أمس عند 17500 نقطة وسط تداولات ضخمة.

وأوضح أن السوق تتحرك بشكل عرضى بين الدعم 17300 نقطة والمقاومة 17800 متوقعا الاقتراب من 17800 خلال جلسة اليوم.

وأكد أن السوق تترقب اكتمال نتائج الأعمال النصفية لأسهم الشركات القيادية وبالأخص قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والأغذية والأدوية، فى ظل وجود مؤشرات إيجابية لتحرك قطاع الإسكان بداية من جلسة أمس والذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للبورصة فى مرحلة الصعود.

ورأى أن ثبات «Egx70» أعلى مستوى الدعم 3500 نقطة قد يدفعه لإعادة التجربة على منطقة 3600 هذا الأسبوع.