البورصة تختبر 16500 نقطة الأسبوع المقبل

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الجاري وانخفض المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 1.44% ليصل إلى 16634 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.72% إلى 858 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.1% ليسجل 2179 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لايزال يبحث عن مستوى دعم يوقف الانخفاض الذى يمر به بعد تغيير النظرة إلى سلبية بعد تجاوزه للدعم 17500 نقطة.

وتوقع استمرار محاولة التماسك بالقرب من المستويات الحالية، لاختبار مستوى الدعم 16500 نقطة، ومن ناحية أخرى أصبح أقرب مستوى مقاومة للمؤشر عند 16900 نقطة، ثم 17150 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، وحصل “المال” نسخة منه، تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك القطاعات النشطة، من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 258.8 مليون ورقة مالية، وجاء في المركز الأخير قطاع الرعاية الصحية بتداول 6.4 مليون ورقة.

وتراجعت التداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه، لتسجل 4 مليارات جنيه مقابل 6.8 مليار الأسبوع الماضي، وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء 59.8 مليون جنيه، والعرب صافي شراء 21.3 مليون جنيه.

وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت قيم تداول 3.7 مليون جنيه، وتصدر شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” أنشط شركاتها بتداول 691 ألف ورقة، بينما تزيل القائمة شركة فاروتك لأنظمة التحكم بتداول 0.3 ألف ورقة.

وحسب تقرير البورصة، تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام أنشط 10 شركات مقيدة بتداول 170.7 مليون ورقة، والمركز الأخير شركة سي آي كابيتال بتداول 8.7 مليون ورقة.

