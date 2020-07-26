البورصة تختبر 10600 نقطة بدعم من المؤسسات المحلية

رجح خبراء التحليل الفني مواجهة مؤشر السوق الرئيسي EGX30مستوى المقاومة 10600 نقطة، وحال تمكنه من اختراقها يستهدف 11100 نقطة، بدعم ملحوظ من مشتريات المؤسسات المصرية بجلسة الغد .

وأرجعوا ارتفاع مؤشر “EGX30” فى تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، إلى تحرك أسهم القطاع المالي غير المصرفي بشكل إيجابي وتحديدًا سهم المجموعة المالية هيرمس، الذي أنهي التعاملات على صعود 6.37٪، مسجلا 15.03 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، إذ صعد ” EGX30″ بنسبة 0.62٪ ، مسجلا 10524 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقًا ” EGX100 EWI” بنسبة 1.4٪ عند 2319 نقطة، كما ارتفع مؤشر ” EGX70 EWI” بنسبة 1.38٪ مسجلا 1515 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم بجلسة اليوم نحو 853.06 مليون جنيه، وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليسجل 580.5 مليار جنيه، مقابل 576.5 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني فى شركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر” EGX30″، صعد اليوم في أولي جلسات الأسبوع الجاري مدعوما بتحركات إيجابية لسهم المجموعة المالية هيرمس.

وأشار إلي اقتراب ” EGX30″ من مستوي المقاومة 10600 نقطة، موضحًا أنه إذا نجح المؤشر في تأكيد اختراق تلك المنطقة ، فإنه سوف يفتح الباب لتحركات إيجابية صاعدة تستهدف مستويات 11100 نقطة.

ونصح المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حدة، وانتظار إشارة شراء جديدة باختراق 10600 نقطة.

من جانبه، استبعد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، قدرة المؤشر الرئيسي على اختراق مستوى المقاومة 10600 نقطة، خلال جلسات الأجل القريب.

وأضاف أن مؤشر” EGX30″خسر نقطة دعم مهمة على خلفية الأحداث الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بتطور الأوضاع في الساحة الليبية بجانب سد النهضة، وتحديدًا بمنطقة 10600 نقطة والتي تحولت إلى مستوى مقاومة.

وقال إنه فى ظل عدم تغير الأحداث التى أدت إلى هبوط المؤشر بقوة خلال الفترة الماضية تظل النظرة سلبية حتى إشعار آخر .

وأوضح أن صعود ” EGX30″ خلال تعاملات اليوم بنحو 64 نقطة، جاء مدعوما بصعود أسهم القطاع المالى غير المصرفى، بجانب سهم سيدى كيرير الذى صعد بنحو 5% مع صعود بعض أسهم القطاع العقارى بنسب متفاوتة.

ونصح المستثمرين بالابتعاد تماما عن استخدام الشراء الهامشى فى الفترة الحالية التى قد تحمل المزيد من التذبذب بسبب كثرة تداول الأخبار والأحداث السياسية.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت اليوم سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بقيمة 52.75 مليون جنيه، و20.14مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 72.89 مليون جنيه.

وسجل الأفراد المصريون والأجانب صافي بيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، و 2.9 مليون على الترتيب، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 1.2 مليون.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية بقيمة 55.15 مليون جنيه و 18.96 مليون على التوالي، فيما سجلت الأجنبية صافي بيع بقيمة 69.97 مليون جنيه.