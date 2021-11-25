البورصة تختبر مقاومة 11400-11500 نقطة خلال جلسة اليوم الخميس

توقع محللون فنيون أن تختبر البورصة منطقة المقاومة 11400- 11500 نقطة فى جلسة اليوم، فى ظل الأداء المتذبذب الذى تشهده الأسهم القيادية خلال هذه الفترة. وشهدت السوق أمس جلسة متذبذبة انتهت على هبوط شبه جماعى، تراجع فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.15% مسجلًا 11353 نقطة، وهبط المؤشر السبعينى «EGX70ewi» بـ0.12% ليسجل 2031.7 نقطة، وتراجع أداء المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنحو 0.06% عند 2991 نقطة، فيما صعد نظيره متساوى الأوزان «EGX50» منفردًا بنسبة 0.19% عند 1934.8 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى مليار جنيه، فيما جرى التداول على 193 سهمًا، هيمن الصعود على 50، وتراجع 71، ولم يتغير أداء 72، وسجل رأس المال السوقى 714.099 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافى مبيعات بلغ 131.6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافى مشتريات بلغ 48.4 مليون وبقيمة 83.7 مليون على التوالى، وهيمن المحليين على 68.7% من إجمالى تعاملات السوق.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نعيم القابضة، إن البورصة المصرية فى محاولة حاليًّا لإعادة اختبار مستوى المقاومة عند 11500 نقطة.

ورسم سيناريوهات تحرك البورصة عند ذلك المستوى، موضحًا أنه إذا تمكّن «EGX30» من تخطى مقاومة 11500 نقطة لأعلى سوف يعزز من فرص الصعود نحو 11700 نقطة، أما فى حالة العكس سيتجه المؤشر للتراجع وصولًا لمستوى 11230 نقطة.

وأشار إلى أن التراجع دون مستوى 11230 نقطة سوف يؤدي لمواصلة المؤشر حركته الهابطة نحو 11000 نقطة، ونصح متعاملى البورصة بشكل عام بالانتقائية على الأسهم خلال الفترة الراهنة.

من جانبه قال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق أنهت تعاملات أمس على هبوط شبه جماعى؛ نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية .

وقال إن المؤشر يختبر حاليًّا مستوى 11400 نقطة، بينما يأتى الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية من التحرك العرضى بين مستوى المقاومة الرئيسى وهو 11400 وبين مستوى الدعم الرئيسى 11200، متوقعًا استمرار تلك الحركة المتذبذبة لحين انتهاء فترة التجميع والشراء بالأسهم القيادية.

وعلى صعيد المؤشر السبعينى، لفت إلى أنه فشل فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء وأغلق على هبوط طفيف نتيجة الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة،

موضحًا أن استقرار «السبعينى» أعلى مستوى الدعم الرئيسى 2000 مع انخفاض حدة الهبوط لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يتجه نحو مستوى المقاومة الرئيسى وهو 2060 ثم 2100.

على جانب آخر أشار إلى أنه فى حال ظهور عمليات جنى أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية لـ«السبعينى» والعودة إلى الهبوط الحاد، سيدفع ذلك المؤشر ليتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسى وهو 2000 ثم 1900 نقطة.