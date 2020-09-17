البورصة تختبر مقاومة 11200 نقطة بعد إغلاق أمس على صعود جماعي

وبلغت تداولات الأسهم حوالى 1.2 مليار جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 181 هيمن الصعود على أداء 120 فيما تراجع 36 ولم يتغير 25، كما سجل رأس المال السوقى 616.82 مليار مقارنة مع 613.07 مليار.

توقّع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية حركتها العرضية بجلسة اليوم، مع محاولات لاختبار منطقة المقاومة عند 11200 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على صعود جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة %55 ليصل إلى 11088 نقطة، والمؤشر السبعينى EGX70ewi نحو %2 ليصل 1910 نقاط، كما صعد متساوى الأوزان EGX50 بنحو %1.5 ليصل 2040 نقطة، والأوسع نطاقًا EGX100 بنحو %1.7 ليصل عند 2794 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالى 1.2 مليار جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 181 هيمن الصعود على أداء 120 فيما تراجع 36 ولم يتغير 25، كما سجل رأس المال السوقى 616.82 مليار مقارنة مع 613.07 مليار.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافى بلغ 27 و17.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافى مبيعات بلغ 44.5 مليون جنيه، وهيمن المتعاملون المحليون على نحو %83 من إجمالى التعاملات وبنحو %7 للعرب و%10 للأجانب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى تداولاته أمس مرتفعا بدعم من الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى الدولي.

وأوضح أن المؤشر كان قد وصل خلال الجلسات الماضية إلى مستوى الدعم 10870 نقطة، ثم بدأ فى الاستقرار مما يعطى فرصة التعامل معه بالمتاجرة حتى مستويات 11200 نقطة.

ورجح تحرك المؤشر لاختبار منطقة 11200 نقطة بجلسة اليوم، موضحًا أن اختراقها يعد أولى الإشارات الإيجابية للمؤشر ويعزز من صعوده حتى 11500 نقطة.

وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة تواصل تحركاتها العرضية منذ بداية الأسبوع.

وتوقّع أن السوق ستستكمل حركتها العرضية بجلسة اليوم بين مستويات 11000-11100 نقطة بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي، مع محاولات للتحرك نحو 11200 نقطة، فيما سيواصل المؤشر السبعينى تحركاته الصاعدة نحو 1200 نقطة.

ونوه بأن منطقة 11200 نقطة بمثابة مقاومة مهمة للمؤشر الثلاثيني، واختراقها سيدفعه نحو مستويات أعلى.

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم قال حسن إن سهم التجارى الدولي يتحرك نحو 69 جنيهًا، بشرط البقاء أعلى 68 جنيهًا، وكان قد أنهى تعاملات أمس على صعود بنحو %0.6 عند 68.10 جنيه.

وأوضح أن استمرار تحرك سهم شركة هيرمس أدنى مستوى 13.40 جنيه يشير إلى مزيد من التراجع نحو 13.20 جنيه مقارنة مع 13.40 أمس وهبوط %0.6 ولفت إلى أن بقاء النساجون الشرقيون أعلى مستوى 5.30 جنيه سيدفعها نحو 5.75 جنيه مقارنة مع 5.39 جنيه وصعود %1.7.