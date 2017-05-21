البورصة تختبر مستوى 10350 نقطة مع ترقب سعر الفائدة

وبلغ إجمالي قيم التداول 693.6 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على أداء 90 سهما، وانخفض أداء 52 سهما، بينما لم يتغير أداء 42، وبلغ رأس المال 669.805 مليار جنيه.

ووصف محللون فنيون جلسة اليوم بالجيدة رغم حالة الهدوء المسيطرة على السوق لحين صدور نتائج اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، ورجح المحللون مواصلة البورصة تحركاتها العرضية المائلة للصعود غدًا الإثنين، على أن يتحرك المؤشر الرئيسي بين 12940 – 13050 نقطة.

من جانبه، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الكويت الوطنى للاستثمار، إن أداء الجلسة اليوم، جاء جيدًا في ظل حالة الترقب التى يشهدها السوق لكل القرارات المصيرية القادمة، وعلى رأسها نتيجة اجتماع المركزي حول رفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى لسيطرة المسار العرضى المائل للصعود الطفيف على حركة المؤشرات باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي تراجع بنسبة طفيفة.

وأشار، إلي توقعاته بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، مرجحا أن تستكمل البورصة تحركاتها العرضية المائلة للصعود بجلسة غدًا الإثنين، وتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 12940 – 13050 نقطة، فى حين توقع استمرار سيطرة المسار العرضى الضسق على حركة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين 590 – 593 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، رجح تحرك “التجاري الدولي” بين مستويات 76.60 – 77.25 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 77.04 جنيه بصعود 0.01%، وتحرك سهم “السادس من أكتوبر” بين 14.95 – 15.35 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 14.93 جنيه بصعود 1.08%، إضافة لتحرك “بالم هيلز” بين 3.20 – 3.30 جنيه والذى أغلق عند 3.22 جنيه بصعود 0.63% .

من جانبه قال مايكل ارميا رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عربية أون لاين”، أن تحركات المؤشرات جاءت اليوم عرضية هادئة مع ضعف قيم التداول وذلك ترقبًا لنتيجة اجتماع المركزي برفع سعر الفائدة .

ورجح أن تستمر البورصة المصرية غدًا الإثنين في ترحكاتها العرضية على ان يتحرك المؤشر الرئيسي بين 13000 – 12935 نقطة، واخرتاق أي من المستويين سيحدد حركة المؤشر على المدى القصير، كما رجح تحرك المؤشر السبعيني بين 585 – 595 نقطة على المي القصير .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بلغ 6 و 2.8 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 9 ملايين جنيه، واستحوذ المصريين على 74% من اجمالي التعاملات مقابل 7% للعرب و 17% للأجانب .

وتعقد لجنة الساسية النقدية بالبنك المركزي اليوم الأحد اجتماعها لبحث اسعار الفائدة، وكان صندوق النقد الدولى قد اوصى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم .