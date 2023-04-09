البورصة تختبر قدرتها على التماسك أعلى 16600 نقطة لتحديد المسار

توقع خبراء التحليل الفني، استمرار هبوط البورصة على الأجل القريب، تأثرا بعمليات جني أرباح ليقترب مؤشرها الرئيسي “EGX30” من مستويات 16500-16600نقطة، قبل استعادة المسار الصاعد في اتجاه مستويات 16800-17000 نقطة لاحقًا.

وأشاروا إلى أنه حال عدم تمكن “EGX30” من الحفاظ على مستوى الدعم 16500-16600 نقطة، فقد يستكمل الهبوط لقرب الدعم التالي 16100 نقطة قبل الارتداد.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم على هبوط جماعي إذ تراجع ” EGX30″ بنحو 0.21% ليغلق عند 16674 نقطة، و “EGX70” بنسبة 0.33% ليسجل 2935 نقطة، و “EGX100″الأوسع نطاقا بنحو 0.26% عند 4408 نقاط.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.07 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات، ليغلق عند 1.072 تريليون مقابل 1.075 تريليون لمستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي 3.85 و 17.41 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 21.26 مليون.

وأشار حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في أولى جلسات الأسبوع اليوم، وسط سيطرة الأداء المتذبذب على أغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع .

ولفت إلى أن استقرار ” EGX30″ بمستوى دعم 16600 نقطة قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 16800 نقطة، ثم مقاومة 17000.

وأكد أنه حال استمرار ظهور القوى البيعية وعدم تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى مستوى 16600 نقطة، فقد يواصل الهبوط فى اتجاه مستوى الدعم التالي 16400 نقطة.

وعلى صعيد” EGX70″ أشار إلى إغلاق المؤشر بالمنطقة الحمراء، أيضا بتراجع نحو 9 نقاط، تأثرا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، لافتا إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى 2900 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2960 نقطة .

وقال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن هبوط مؤشرات البورصة اليوم، جاء تأثرا باستمرار عمليات جني الأرباح والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي .

وتوقع استمرار هبوط مؤشر البورصة الرئيسي في اتجاه مستوى الدعم 16500 نقطة، وحال عدم التمكن من التماسك أعلاها يستهدف 16100 نقطة.

ونصح المتعاملين باستغلال أي تراجعات محتملة في تكوين المراكز المالية على الأسهم .