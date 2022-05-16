البورصة تختبر خطة الحكومة لدعم السوق والإسراع فى برنامج الطروحات 

توقع محللون فنيون وخبراء أن تشهد البورصة المصرية بعض التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإعلان الحكومة أمس عن خطتها للإسراع فى طرح بعض أصولها فى السوق هذا العام.

وأكدوا أن الحكومة كانت محددة تجاه التعامل مع ملف البورصة مع إعلان رئيس الوزراء أهمية هذا الوعاء واستهداف الدولة طرح نحو 10 شركات حكومية، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسحلة حتى نهاية العام الحالى.

على صعيد تحركات السوق أمس، أغلقت المؤشرات على تراجع بشكل متفاوت بفعل الضغوط البيعية من المستثمرين المصريين والعرب، بينما عاود الأجانب الشراء بعد سلسلة بيع طويلة على مدار الأسابيع الماضية.

وانخفض مؤشر «EGX30» الرئيسى أمس بنسبة %1.36 ليسجل 10534 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.42 ليصل إلى 1825 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.69 مسجلا 2766 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 732.7 مليون جنيه، وجرى التعامل على 191 سهما ارتفع منها 30 ورقة مالية وانخفض 85 بينما بقى 76 عند نفس مستوياتها.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى قيم تداولات قدرها 8 و2.4 مليون جنيه، بينما فضل الأجانب الشراء بصافى قدره 10.4 مليون.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار فى شركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت تراجعات فى أولى جلسات الأسبوع ليفقد المؤشر الرئيسى 144 نقطة، مسجلا 10534 نقطة مدفوعا باستمرار ضغوط البيع واختبار خطة الحكومة لزيادة حجم الشركات الحكومية للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المؤتمر الصحفى للحكومة أمس للإعلان عن خطتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية بعث برسائل واضحة وشفافة فيما يتعلق بالبورصة المصرية والتى تضمنت الإعلان عن 21 إجراء بالتعاون مع الجهات المنظمة لتنشيط أحجام التداول والتيسير على المتعاملين .

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص خلال 4 سنوات، إلى جانب طرح حصص فى 10 شركات حكومية حتى نهاية العام الحالي، وهى محفزات كبيرة لمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وتوقع «عطا» أن يتماسك «EGX30» عند مستوى الدعم 10480 نقطة ثم إعادة التجربة مرة أخرى قرابة منطقة المقاومة 10800 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالى مدعوما بالإعلان عن استكمال نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول من العام.

وبالنسبة لمؤشر «EGX70» توقع أن يتماسك قرابة مستويات الدعم 1780 نقطة ثم إعادة الصعود مرة أخرى قرابة مستوى المقاومة 1880 نقطة لحين اتضاح الرؤية الخاصة بالمشهد العالمى المرتبك اقتصاديا وسياسيا.

من جانبه، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية إن «EGX30» انخفض أمس ليكسر مستوى الدعم الهام 10600 نقطة.

ورجح استكمال الانخفاض لاستهداف منطقة الدعم التالية 10300 – 10400 نقطة ولذا ينصح بالاحتفاظ بالسيولة.

وتابع: أما عن «EGX70» فلا يزال يختبر مستوى المقاومة الرئيسى 1900 نقطة، وحال بقائه أسفل هذه المنطقة فقد يعيد اختبار منطقة الدعم التالية 1800 – 1700 نقطة.