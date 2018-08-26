البورصة تختبر البائع والمشترى في جلسة استكشافية اليوم

■ توقعات باستئناف التداولات بين 15000 و15800 نقطة منى عبدالبارى:تختبر البورصة المصرية قوة البائع والمشترى، خلال الأسبوع الجارى، وتوقع محللون فنيون سيطرة النطاق العرضى المتأرجح، وتعافى التداولات، ووصفوا جلسة اليوم الأحد بالاستكشافية، فى ظل مبيعات المؤسسات الأجنبية خلال الفترة الماضية.كانت

■ توقعات باستئناف التداولات بين 15000 و15800 نقطة



منى عبدالبارى:

تختبر البورصة المصرية قوة البائع والمشترى، خلال الأسبوع الجارى، وتوقع محللون فنيون سيطرة النطاق العرضى المتأرجح، وتعافى التداولات، ووصفوا جلسة اليوم الأحد بالاستكشافية، فى ظل مبيعات المؤسسات الأجنبية خلال الفترة الماضية.

كانت البورصة قد شهدت الأحد الماضى، خلال جلسة التداولات الوحيدة قبل إجازة العيد، تراجعا جماعيا للمؤشرات بنسب محدودة، صاحبها خسارة رأس المال السوقى مليارى جنيه، وسط أحجام تداولات ضعيفة، وذلك استمرارا للتحركات السلبية التى سيطرت خلال الأسبوع السابق.

يتوقع خبراء تحرك المؤشر الرئيسى للسوق بين مستويات 15000 و15800 نقطة الأسبوع الحالى، على أن تأتى الموجة الصعودية أولا، فيما ستكون جلسة اليوم فرصة يتحسس خلالها السوق خطاه، عقب انتهاء إجازة العيد، التى اتسمت بطولها زمنيا.

كما استبعد الخبراء تأثر السوق بحالة البلبة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل احتمالات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد توجيه تهم بالاحتيال لمدير حملته الانتخابية السابق، واعتراف محاميه بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وأرجعوا ذلك إلى عدم تأثر الأسواق العالمية حتى الآن بهذه التغييرات، لافتين إلى أن أى اهتزاز للأسواق الخارجية سيؤثر بالتبعية على السوق المحلية.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستحقق ارتفاعات فى النصف الأول من الأسبوع، قبل أن تعكس اتجاهها، مستبعدا تأثرها بالتوترات السياسية التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، كما توقع أن تكون جلسة اليوم هادئة فى ظل التراجعات المحققة الفترة الماضية.

وتوقع تحرك المؤشر egx30 بين مستويات 15000 و15500 نقطة هذا الأسبوع، ومؤشر الأفراد egx70 بين مستويات 735 و748 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر السبعينى سيتحرك بشكل أفضل من الثلاثينى فى ضوء عدم تأثره بالموجات البيعية التى أجرتها المؤسسات الفترة الماضية، فى إطار نزوح الأموال من الأسواق الناشئة.

وأشار إلى تقديراته لتحركات عدد من الأسهم المتوقع لها أداء إيجابيا على صعيد المؤشر الثلاثينى، والتى من بينها بورتو جروب المرشح للتحرك بين 0.20 و0.25 جنيه، والعربية لإدارة الأصول بين 2.70 و3 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.5 و11.25 جنيه، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، بين 5.40 و5.85 جنيه، وجلوبال تيليكوم القابضة بين 4 و4.40 جنيه.

كما أشار إلى أن تحركات عدد من الأسهم ستكون تحركات جيدة على المؤشر السبعينى، ومن بينها الكابلات الكهربائية المصرية بين 0.95 و1.12 جنيه، والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة بين 1.02 و1.12 جنيه، والدولية للمحاصيل الزراعية بين 3 و3.40 جنيه، والزيوت المستخصلة ومنتجاتها بين 1.17 و1.28 جنيه، وسيدى كرير للبتروكيماويات بين 22.5 و24.5 جنيه، والصعيد للمقاولات بين 0.69 و0.73 جنيه.

وقال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع عودة تحركات وتداولات السوق للتعافى هذا الأسبوع، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن جلسة اليوم تعد بمثابة جس نبض، عقب إجازة عيد الأضحى، والتى تراوحت اتجاهات المستثمرين قبلها بين تسييل محافظ، والإحجام عن التداولا،ت لحين وضوح الرؤية.

كما توقع تحرك المؤشر الرئيسى بين مستويات 15500 و15800 نقطة، وفى حال اختراق المستوى الأخير فسيتجه صوب 16000 و16200 نقطة، ورجح تحرك المؤشر السبعينى صوب 750 نقطة.

واستبعد تأثر السوق سلبا بالتوترات السياسية فى أمريكا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث حال تأثر الأسواق الأجنبية والعربية.

ورجح تداولات إيجابية مع بدء إقرار نظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة «المليم» نهاية سبتمبر.