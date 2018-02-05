البورصة تخالف التوقعات وتهبط متأثرة بالسوق الأمريكية

جهاد سالم:خالفت البورصة المصرية التوقعات السابقة بالصعود، وتجاهل الهبوط العنيف الذى ضرب السوق الأمريكية الجمعة الماضية.أنهيEGX30 تعاملات أمس، على تراجع نسبته %1.42، مسجلا مستوى 18474 نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة %1.51، ليغلق عند 857 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %0.80، مسجلا 2040 نقط

جهاد سالم:

خالفت البورصة المصرية التوقعات السابقة بالصعود، وتجاهل الهبوط العنيف الذى ضرب السوق الأمريكية الجمعة الماضية.

أنهيEGX30 تعاملات أمس، على تراجع نسبته %1.42، مسجلا مستوى 18474 نقطة، وانخفض EGX70 بنسبة %1.51، ليغلق عند 857 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %0.80، مسجلا 2040 نقطة.

بلغت قيم التداول على الأسهم نحو 850.2 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى 10.3 مليار جنيه، ليسجل 851.15 مليار جنيه، مقابل 861.46 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضى، وتكبد مؤشر داو جونز الصناعى، أكبر خسارة منذ يونيو 2016، بعد أن أثارت قفزة عوائد السندات، موجة مبيعات فى بورصة وول ستريت.

وفقد داو جونز، خلال الجلسة نحو 665 نقطة، ليهبط بنسبة %2.54 ، مسجلا 25520 نقطة، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا، نحو 60 نقطة، متراجعا %2.12، ليغلق عند 2762 نقطة.

من جانبه اعتبر تونى كمال، مدير حسابات كبار العملاء، بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، هبوط السوق وفقدان مؤشرها الرئيسيEGX30 قرابة 200 نقطة، تأثرا بما شهدته الأسواق الأمريكية، ما أحدث حالة من التخوف بالسوق المحلية.

وقال إنه كان من المرجح أن تبدأ السوق أمس على صعود، وتوقع أن تشهد جلسة اليوم حالة من الترقب لتحركات السوق الأمريكية، وحال تمكنت الأخيرة من التماسك خلال الجلسة الاستكشافية، فإن السوق المصرية ستعاود الصعود، خاصة بعد تماسك العديد من الأسهم رغم الهبوط أمس.

وأشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن هبوط السوق الأمريكية، ومبيعات المستثمرين الأجانب، أثرت سلبا على تحركات السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار الضغوط البيعية التى بدأت منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضى، عقب فشل القوى الشرائية فى الحفاظ على مكاسبها حول مستوى 15400 نقطة، على صعيد مؤشر EGX30، ما دفعة لكسر مستوى الدعم، وحماية الأرباح قصير الأجل عند 15150 نقطة.

واعتبرت الانخفاض الحالى، نتيحة لضعف العزم الشرائى على الأجل القصير، ولايزال فى إطار عمليات جنى أرباح، مصحوبة بانخفاض قيم التعاملات، متوقعة محاولة EGX30 التماسك حول مستوى 14800 نقطة، ومعاودة الارتداد مستهدفا مستوى الدعم 15150 نقطة، كمستوى مقاومة حالى، وحال تمكن من التماسك أعلى ذلك المستوى، فسيعاود استهداف مستويات 15300 ثم 15500 نقطة مجددا.

وقالت إن عدم تمكن EGX30، من تجاوز مستوى 15150 نقطة، يفتح الباب للهبوط لمستويات 14500، ناصحة المتعاملين بمتابعة مستويات الدعم، وإيقاف الخسائر لكل سهم، وتخفيض المراكز الهامشية، مع مراقبة حجم القوى الشرائية اللازمة لدفع المؤشر للصعود.

على صعيد EGX70، أشارت إلى أن المؤشر شهد بدوره أيضا ضغوطا بيعيه تأثرا بالأداء السلبى للمؤشر الرئيسى، ليغلق عند مستوى 857، متوقعة أن يسهم مستوى الدعم 850 نقطة، فى إعاقة الهبوط فى الوقت الحالى.

ولفتت إلى أن بقاء المؤشر أعلى مستوى الدعم السابق، يعزز فرص الارتداد إلى مستويات 870 – 900 نقطة.

وقال محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 حول مساره قصير الأجل للهبوط فى إتجاه مستويات 14800 إلى 14850 نقطة، عقب كسر مستوى 15170 نقطة، لأسفل.

وتوقع أن يبدأ المؤشر ارتداده تصحيحية صاعدة اليوم، قد تصل به إلى حدود مستوى 15200 نقطة، خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الجارى، وذلك إثر بلوغ غالبية الأسهم القيادية لمستويات دعم قوية جدا، خلال تعاملات أمس، ما يحفز ظهور القوى الشرائية، وأكد أن السوق لاتزال تحمل اتجاه عام صاعد على المدى المتوسط، وطويل الأجل.

ونصح رضوان المستثمر قصير الأجل بالتعاملات السريعة بالمناطق الحالية، والمستثمر متوسط الأجل بالاحتفاظ بالأسهم، والنظر بجدية للأسهم الصغيرة والمتوسطة المكونة لمؤشر EGX70.

بلغت قيمة التداولات 850 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 92 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 59 مليون جنيه، و11.7 مليون جنيه، و27 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه على التوالى.