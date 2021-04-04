البورصة تخالف التوقعات بتحركات «مخيبة» للآمال

اعتبر خبراء التحليل الفني، تحركات البورصة الأحد مخيبة للآمال، عقب الاحتفالات العظيمة لنقل المومياوات الملكية المصرية، والتي استحوذت على أنظار العالم، وما لها من دور في الترويج للسياحة ودعم الاقتصاد.

ورهن الخبراء تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، على الأجلين القريب والمتوسط، بقدرته على البقاء أعلي 10300 نقطة، والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، مشيرين الى أن كسر ذلك المستوي قد يدفعه لمزيد من الهبوط في اتجاه 10000 نقطة.

وقالوا إن بقاء EGX30أعلي 11300 نقطة، يدعم استمرار المستهدفات الصعودية لمستويات 11000 نقطة مجددا.

وأنهي EGX30، تعاملات الأحد على انخفاض بنسبة 1.4%، مسجلا 10417 نقطة، وتراجع نظيره EGX70 EWI بنحو 1.02% عند 1993 نقطة، وكذلك المؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بحوالي 1.19% إلى 2927 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 778 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.49 مليار جنيه ليسجل 646.02 مليار جنيه، مقابل 652.51 مليار مستوى الإغلاق السابق.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايروكابيتال لتداول الاوراق المالية، إن البورصة نفذت أمس جلسة مخيبة للآمال، خاصة بعد الاحتفالية العظيمة لنقل المومياوات المصرية والتي استحوذت علي اهتمام العالم، وتعد خطوة مهمة للغاية لتسويق السياحة ودعم الاقتصاد.

ولفت إلى تراجع مؤشر EGX30أمس تأثرا بهبوط العديد من الأسهم القيادية، وعلي رأسها “البنك التحاري الدولي” الذي سجل أقل سعر منذ شهر مايو الماضي.

وتراجع سهم التجاري الدولي أمس بنسبة 1.5٪ ليغلق عند 56.32 جنيه.

وأشار إلي أن تراجع EGX30 دفعه لكسر أدني مستوي دعم تصحيحي عند 10560 نقطة، لينهي التداول قرب مستوى الدعم التالي 10300 نقطة.

وحدد جمال الدين، مستوى 10300 نقطة لوقف الخسائر، إذ إن البقاء أعلى تلك النقطة يرجح تمكن المؤشر من الصعود مجددا لمستهدفاته 11000- 11100 نقطة، فيما يمثل كسر مستوى 10300 نقطة مسارا مختلفا لاستكمال الهبوط.

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلي الهبوط القوي للمؤشر EGX30أمس، حيث فقد ما يقرب من 147 نقطة استكمالًا لمسلسل هبوطه منذ الأسبوع السابق.

وأضاف أن EGX30 فقد نحو 447 نقطة منذ الأحد الماضي، بما يعادل 4.5% من قيمة المؤشر.

وقال نبيل إن المؤشر من الناحية الفنية اقترب من الدعم الرئيسي عند 10316 نقطة، وهي القاع الأخيرة المحققة فى مارس 2021، ويعتبر مستوى حماية الأرباح، لافتًا الي إن الاغلاق دون ذلك المستوى قد يزيد من الضغوط البيعية للمؤشر ليستهدف مستوى 10000 نقطة.

وقال إن احتمالات صعود المؤشر تظل وارده بقوه، طالما تمكن من البقاء اعلي مستوى 10300 نقطة، ليعاود استهداف اختبار مستوى 10850 نقطة مرة اخرى.

وعلى صعيد EGX70، قال نبيل، إن المؤشر لديه مستوى دعم اول عند 1970 نقطة والذى يعد مستوى حماية أرباح للمضارب، حيث أن الإغلاق دونه قد يدفع المؤشر لإعادة تجربة مستوى 1905 نقاط، متوقعا تحرك EGX70، عرضيا مابين 1780 إلى 2120 نقطة.

ونصح نبيل المستثمرين بعدم الإفراط فى الشراء الهامشي فى أسهم الأفراد التي تتداول عند أعلي مستويات سعرية لها، وتبديل المراكز بالأسهم التى تمر بمرحلة تكوين قاع على المدى المتوسط.

كما نصح باستغلال الارتفاعات فى جنى الأرباح بشكل جزئى واستغلال التصحيح فى إعادة تكوين المراكز طبقا للحالة الفنية لكل سهم منفردا.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بقيمة 12.56 مليون، و3.61 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 16.18 مليون.

واتجه الأفراد للشراء بجميع جنسياتها بواقع 15.07 مليون للمصريين، و3.33 مليون للعرب، والأجانب بقيمة 6.64 مليون جنيه.

وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات المصرية، والأجنبية بقيمة 2.5 مليون، و22.83 مليون جنيه على الترتيب، وسجلت المؤسسات العربية صافي شراء بقيمة 279.8 ألف جنيه.