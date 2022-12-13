البورصة تخالف الاتجاه التصحيحى الهابط بدعم صفقات بنكية

خالفت مؤشرات البورصة المصرية أمس، الاتجاه التصحيحى الهابط قصير الأجل نتيجة دخول قوة شرائية فى أسهم القطاع البنكى خلال النصف الثانى من الجلسة فور الإعلان عن بعض الصفقات.

وقال محللون فنيون إن السوق استفادت إيجابيا من بعض الأنباء المتداولة القطاع المصرفى وفى مقدمتها ما نقلته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الاثنين عن تقدم مفاوضات الصندوق السيادى السعودى لشراء المصرف المتحد فى صفقة تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار.

ورأى المحللون أن الصفقة قد تعزز فرص إعادة تسعير أسهم القطاع المصرفى فى البورصة المصرية ورفع شهية المستثمرين العرب نحوه مرة أخرى.

وقالوا إن البورصة شهدت أمس أيضا تنفيذ صفقة استحواذ أخرى تضمنت قيام شركة «ريسبوند» للاستثمار بشراء جزء من حصة بنك الاستثمار القومى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه دفعت السهم للارتفاع بأكثر من %10.

وقفزت أسهم القطاع المصرفى تباعًا وعلى رأسها بنوك «التجارى الدولى» و«قطر الوطنى» و«التعمير والإسكان» و«فيصل الإسلامى» و«قناة السويس».

وسيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصة بدعم مشتريات العرب إذ ارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى %0.93 ليصل إلى 14723 نقطة، و«EGX70» بـ %0.24 ليسجل 2751 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.45 ليصل إلى 4041 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات ضخمة على الأسهم بقيمة 3.06 مليار جنيه، وجرى التعامل على 202 ورقة مالية ارتفع منها 64 وانخفض 85 بينما استقرت أسعار 53 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات بلغت 526.2 مليون جنيه، بينما فضل المصريون والأجانب البيع بصافى قدره 421.8 و104.3 مليون جنيه بالترتيب.

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة «أصول القابضة» إن أسهم القطاع البنكى وبشكل خاص التجارى الدولى استفادت من بعض الأنباء عن اقتراب «السيادى السعودى» من الاستحواذ على المصرف المتحد.

وأشار الفقى إلى أن تنفيذ صفقة المصرف المتحد ستعمل على إعادة تسعير أسهم القطاع البنكي، لافتًا إلى أن السعر المعلن يشير إلى انخفاض تقييمات الأسهم المقيدة فى البورصة بشكل كبير.

وتوقع استكمال المؤشر الثلاثينى الحركة الصاعدة نحو منطقة المقاومة الأقرب عند 15000 نقطة، بينما يظل الدعم عند 14700 نقطة.

ولفت إلى أن «السبعينى» كان أداؤه قويا خلال جلسة أمس لتصبح لديه مناطق تحرك جديدة من 2250 إلى 2770 نقطة على الأجل القصير.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» شهد عمليات تصحيح مطلع الجلسة قرابة 14300 نقطة ليعاود التماسك مرتفعا 136 نقطة وبأحجام تداول إيجابية. وتوقع استمرار الأداء الإيجابى لإعادة التجربة على المقاومة 15000 نقطة خلال جلسات الأسبوع، مرجحًا تدوير السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليخترق «السبعينى» مستوى المقاومة 2800 و2850 نقطة هذا الأسبوع