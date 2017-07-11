البورصة تخاطب 8 شركات لموافاتها بالقوائم المالية

مصطفى طلعتخاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية 8 شركات مقيدة، لموافاتها بالقوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول 24 يوليو الحالي.وقالت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الثلاثاء، إنه فى حال عدم الالتزام بقر



مصطفى طلعت

خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية 8 شركات مقيدة، لموافاتها بالقوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول 24 يوليو الحالي.

وقالت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الثلاثاء، إنه فى حال عدم الالتزام بقرار لجنة القيد فسيتم إيقاف أو استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة، لحين موافاة البورصة بالقوائم المطلوبة.

وضمت قائمة الشركات كلًا من حديد عز، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وجولدن بيراميدز بلازا، وجلاكسو سميثكلاين، والعز الدخيلة للصلب –الإسكندرية، والخدمات الملاحية والبترولية –ماريدايف، وسامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، ونايل سيتي للاستثمار.