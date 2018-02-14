البورصة تخاطب 3 شركات مدرجة لاستيفاء شروطها

رجب عزالدينقررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء مخاطبة ثلاث شركات مدرجة، مفتقدة شرطًا أو أكثر من شروط استمرار القيد، متمثلة فى عدد الأسهم، عدد المساهمين، نسبة الأسهم حرة التداول وفقًا للموقف فى نهاية عام 2017.وشملت الشركات المخاطبة الوطنية لمنتجات الذرة باعتبارها غير مست

رجب عزالدين



قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء مخاطبة ثلاث شركات مدرجة، مفتقدة شرطًا أو أكثر من شروط استمرار القيد، متمثلة فى عدد الأسهم، عدد المساهمين، نسبة الأسهم حرة التداول وفقًا للموقف فى نهاية عام 2017.

وشملت الشركات المخاطبة الوطنية لمنتجات الذرة باعتبارها غير مستوفية لشرط نسبة الأسهم حرة التداول.

كما شملت المخاطبات شركتى السويس للاكياس، و مينا فارم للادوية و الصناعات الكيماوية لعدم استيفائها لشرط عدد المساهمين.

ومنحت اللجنة الشركات المذكورة شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدة تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها، باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.

