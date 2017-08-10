البورصة تخاطب 12 شركة موافاتها بأسباب تأخير قيد الأسهم المجانية

رئيس البورصة: القرار لحماية مصالح وحقوق المتعاملين مصطفى طلعت قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية مخاطبة الشركات التى استنفدت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها -12 شركة - ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثها

رئيس البورصة: القرار لحماية مصالح وحقوق المتعاملين

مصطفى طلعت

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية مخاطبة الشركات التى استنفدت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها -12 شركة – ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثها على سرعة إتمام الإجراءات.

وكانت لجنة القيد قد عقدت أمس أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية كل من هاشم السيد وإيهاب سعيد وأحمد بهاء أعضاء مجلس إدارة البورصة.

ومن جهته، أوضح رئيس البورصة، أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على حماية مصالح وحقوق كافة الاطراف المتعاملة داخل السوق بما يسمح برفع كفاءة إفصاح الشركات عن بياناتها ومعلوماتها الجوهرية، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على البيانات والمعلومات المتاحة من قبل الشركات.

يذكر أن الشركات التى خاطبتها البورصة هى كل من:

1-الدلتا للتأمين

2- بنك قطر الوطني الأهلي

3- العربية للخزف – سيراميكا ريماس

4- بنك البركة – مصر

5- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

6- بنك الكويت الوطني – مصر

7- النصر للأعمال المدنية

8- القاهرة للدواجن

9- أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

10- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير ” إيكون ”

11- التعمير والاستشارات الهندسية

12- المجموعة المصرية العقارية