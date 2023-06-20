البورصة تحول دفتها نحو الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

حولت مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو الصعود خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 .

وعوض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة خسائره الصباحية، ليترفع بنسبة 0.29% ، مسجلا مستوى 18041 نقطة.

كما تحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، للصعود بنحو 0.56%، مسجلا 3575 نقطة، وكذلك مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.61% عند 5306 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع منهم 64 سهما، فيما تراجع 42 سهما، و استقر 86 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.42 مليون جنيه، و 41.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 43.17 مليون جنيه.