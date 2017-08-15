البورصة تحول دفتها نحو التراجع بمنتصف التعاملات

مصطفى طلعت: بدلت مؤشرات البورصة المصرية، اتجاهها الصاعد الذي استهلت به تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتحول دفتها نحو التراجع بحلول منتصف الجلسة، وذلك بفعل الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين. وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.21% ليصل إلى 13107 نقطة، كما هبط مؤشر "egx370" للأسهم الصغير





مصطفى طلعت:

بدلت مؤشرات البورصة المصرية، اتجاهها الصاعد الذي استهلت به تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتحول دفتها نحو التراجع بحلول منتصف الجلسة، وذلك بفعل الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.21% ليصل إلى 13107 نقطة، كما هبط مؤشر “egx370” للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.91% ليصل إلى 692 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 1.37% إلى 1557 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 554.7 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفعت منها 34 شركة، في حين إنخفضت أسعار 118 شركة، واستقرت أسعار 28 سهما.

يذكر أن البورصة، قد استهلت تداولات اليوم، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين العرب، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% عند مستوى 13189.0 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 707.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%، عند مستوى 1582.39 نقطة.