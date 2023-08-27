البورصة تحقق مستويات تاريخية جديدة أعلى 18500 نقطة.. وتربح 17 مليار جنيه اليوم

سجلت البورصة المصرية، جلسة تاريخية اليوم، الأحد 27-8-2023، بمكاسب سوقية نحو 17 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.7%، اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 18516 نقطة.

وحقق مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعًا بنسبة 1.05%، ليسجل مستوى 3741 نقطة،

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.13%، عند 5505 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.17 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 107 أسهم، وتراجع 38، فيما استقر 58 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 17 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 256 مليار جنيه، مقابل تريليون و 293 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 8.49 مليون جنيه، و 11.92 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 20.41 مليون جنيه.