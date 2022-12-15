البورصة تحقق قمة جديدة وتترقب أسعار الفائدة محليا وخارجيا

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحقيق قمم جديدة خلال العام الحالي، وسط قفزات متتالية لقيم التداول على الأسهم إذ سجلت حوالى 3.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس، فيما حقق مؤشر «EGX30» أعلى مستوى له منذ يناير 2019 عند مقاومة 15378 نقطة.

وقال محللون فنيون إن القمم الجديدة لمؤشرات البورصة تأتى بدعم عدة عوامل، على رأسها اتجاه الأفراد لاستثمار مدخراتهم فى سوق الأسهم نظرًا لجاذبية الأسعار وتدنيها بشكل واضح.

وتوقعوا أن تواصل السوق التحركات الصاعدة خلال الفترة المقبلة وصولا إلى 16570 نقطة بشرط تجاوز المقاومة الحالية، لافتين إلى أن مؤشرات السوق تترقب بشكل عام قرار الفيدرالى الأمريكى للفائدة ، وتكهنات عقد «المركزى المصرى» لاجتماع استثنائى اليوم.

وأنهت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» حوالى %1.5 إلى 15378 نقطة، وبنحو %1.9 لنظيره «السبعينى» ليصل إلى 2883 نقطة، فيما صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.6 مسجلا 4247.3 نقطة، ونظيرهُ «EGX50» %1.7 ليبلغ 2665 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم نحو 3.8 مليار جنيه، وجرى التداول على حوالى 206 ورقات مالية، صعد منها 105، وتراجع 50 وظل 51 دون أى تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بقيمة 497 مليون جنيه بدعم من مشتريات مؤسساتية، فيما فضل الأجانب والعرب البيع بقيمة 298.2 و198.4 مليون جنيه على الترتيب.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة» إن سوق الأسهم المحلية يتحرك بدفع من متغيرات سعر الصرف.

وأشار إلى تحرك بعض الأسهم صعودا خلال فترة قصيرة بنسب تتجاوز %50 موضحًا أن تأثيرات قرارات الفيدرالى الأمريكى عادة ما تكون محدودة على تحركات البورصة المصرية، بخلاف الصادر ة من نظيرها المركزى المصرى.

وأكد أن البورصة تختبر حاليًا مقاومة 15350 نقطة، موضحًا أن تجاوزها سيفتح باب الصعود باتجاه 16000 ثم 16570 نقطة، ونصح المتعاملين بالانتقائية.

من جانبه، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إن البورصة شهدت توجه شرائي، من جانب المتعاملين الأفراد فى ظل تراجع قيمة الجنيه، وهو ما يعود بالفائدة على أسواق الأسهم المحلية بشكل عام.

وأضاف أن أسواق الأسهم تضاهى فى جاذبيتها خلال الوقت الحالي، بعض الأوعية الادخارية الأخرى، خاصة أن لديها فرصة لمواصلة الصعود إلى 19000 نقطة بالربع الأول العام المقبل.

ونصح سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية» بتفعيل حدود حماية الأرباح على الأسهم، وخفض مراكز الشراء الهامشى.

وأشار إلى أن الأحداث المؤثرة على تحركات السوق بالوقت الحالى متعددة من بينها قرار الفيدرالى الأمريكي، واحتمالية عقد المركزى المصرى اجتماع استثنائى اليوم لبحث أسعار الفائدة وتعويم آخر للجنيه.

وأضاف أن مؤشر البورصة حقق بجلسة أمس قمة جديدة هى الأعلى منذ يناير لعام 2019 موضحًا أنه يختبر حاليًا مقاومة 15350 نقطة، وتجاوزها سيدفعه نحو 15700 ثم 16000 نقطة.