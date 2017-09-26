البورصة تحظر استفادة 6 عملاء من شراء الأسهم

رجب عزالدين:
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف استفادة 6 عملاء من التعامل بالشراء على الأسهم؛ بسبب التلاعب.
وقالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول “فى ضوء تكرار بعض العملاء لنمط التعامل المخالف فقد تقرر إيقاف استفادة العملاء التالي أكوادهم من التعامل بالشراء فى السوق، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز المدد المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017”.
وشملت الأكواد الموقوفة “880164-2118851-1310064-1580639-2281918-876389″، وشددت البورصة على كافة شركات السمسرة الالتزام بما جاء بقرار الهيئة.