بورصة وشركات

البورصة تحظر استفادة 6 عملاء من شراء الأسهم

رجب عزالدين:قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف استفادة 6 عملاء من التعامل بالشراء على الأسهم؛ بسبب التلاعب.وقالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول "فى ضوء تكرار بعض العملاء لنمط التعامل المخالف فقد تقرر إيقاف استفادة العملاء التالي أكوادهم من التعامل بالشراء فى السوق، وذلك لحين انتهاء فترة ال