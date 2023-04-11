البورصة تحشد لعبور منطقة 17000 نقطة بدعم من المؤسسات المحلية

قال متعاملون ومحللون فنيون إن البورصة مرشحة لمزيد من الصعود إلى منطقة 17000 نقطة على الأجل القصير، فى ظل اقتناص المؤسسات والصناديق المحلية للفرص فى الأسهم ذات السعر الأقل.

ويرى المحللون أن إعادة تدوير السيولة بين الأسهم الكبيرة والأقل نسبيًا كان السمة السائدة للسوق خلال الفترة الماضية، ما يكشف عن فرص جيدة يتطلع إليها المستثمر بالسوق.

وارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.6 ليصل إلى 16774 نقطة، ونظيره “EGX70” بـنحو %0.45 إلى 2948 نقطة، و«EGX100» بـ %0.63 إلى 4436 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.57 مليار جنيه، وجرى التعامل على 191 ورقة مالية ارتفع منها 75 سهما، وانخفضت أسعار 54، بينما استقرت أسعار 62 سهما عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 95.2 و26.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بنحو 121.7 مليون جنيه.

قال سعيد الفقى، العضو المنتدب لشركة «أصول» القابضة إن المؤشر الرئيسى أغلق على صعود نحو 81 نقطة بدعم من الأسهم القيادية وحالة الاستقرار النسبى فى الأداء العام.

وأوضح «الفقى» أن المؤشر أغلق أعلى مستوى المقاومة الهام عند 16700 نقطة، مشيرًا إلى أن الثبات أعلاه يدفعه إلى منطقة 17000 ثم 17350 خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المؤشر السبعينى صعد بنسبة %0.45 وتجاوز المقاومة الهامة عند 2945 والثبات أعلاها يدفعه إلى مستوى 3000 نقطة ثم القمة التاريخية عند 3070 نقطة.

وتوقع رؤية إيجابية للسوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسهم لم تُعبر حتى الآن عن قيمتها الحقيقية.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد أداءً إيجابيًا منذ مطلع شهر رمضان بأحجام تداول كبيرة تخطت المليار جنيه يوميًا.

ويرى «عطا» أن الأداء الإيجابى يرجع لعدة عوامل، أهمها التوجه الشرائى المستمر من المؤسسات المصرية والعربية، والذى يشير إلى جاذبية الأسهم قياسًا بالقوة المالية للشركات المدرجة.

وأشار «عطا» إلى إنهاء حالة الخوف والقلق لدى المستثمرين من إصدار شهادات بنكية ذات العائد المرتفع، كما دعم ذلك أيضًا حالة الاستقرار النسبى فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعودة حالة الثقة واليقين للمستثمرين الأجانب مرة أخرى.

ولفت إلى أن ما يدعم السوق أيضًا قرب بدء موسم التوزيعات للأسهم المصرية المقيدة عن عام 2022.

ويرى أن استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 16500 نقطة وإغلاقه قرابة 16774 نقطة ربما يدفعه نحو التحرك إلى 17200 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال «عطا» إن المؤشر شهد أداءً إيجابيًا أمس بعد استقراره أعلى 2900 نقطة.

وتوقع أن يستمر الأداء الإيجابى للمؤشر وإعادة التجربة قرابة مستوى 3000 نقطة هذا الأسبوع.