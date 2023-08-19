البورصة تحشد قواها الشرائية للتحرك صوب القمة التاريخية 18400 نقطة

رجح محللون فنيون اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX 30» للارتفاع خلال جلسات الأسبوع الجارى واختبار مستوى مقاومة 18200 نقطة بدعم من عودة القوى الشرائية، بعد غيابها فى تداولات نظيره الماضي.

ومع إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، ارتفع «EGX 30» بنسبة %1.46 إلى 17969 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنحو %1.37 ليسجل 3628 وزاد «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمعدل %1.26 ليصل إلى 5353.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة قيمة إجمالية 12.2 مليار جنيه بعد التعامل على 3.9 مليار ورقة مالية من خلال 195.7 ألف عملية، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة %1.41 إلى 1.2 تريليون مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافى 194.9 و 63.9 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافى بيع بنحو 258.9 مليون.

وقال حسام عيد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضى أداءً متذبذبًا للأسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة 18000 نقطة رغم اتجاه المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتوقع «عيد» اتجاه «EGX 30» خلال تعاملات الأسبوع المقبل لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 18000 نقطة واختبار القمة التاريخية عند 18400 مدعوما بعودة نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما عن «EGX 70» فأوضح أنه شهد أداءً متباينًا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع وجنى الأرباح.

ورجح «عيد» استقرار «EGX 70» خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسى 3600 نقطة مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء الأمر الذى سيدفعه لاختبار مقاومة 3660.

على صعيد آخر، قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية إن «EGX 30» شهد ارتفاعًا بنهاية تداولات الأسبوع الماضى بدعم من عدة أسهم على رأسها البنك التجارى الدولي، فيما ساهم «سيدى كرير للبتروكيماويات» و«حديد عز» فى عملية الصعود بعد ارتفاعهما فى جلسة لكل منهما.

ورجح اتجاه «EGX 30» للتراجع خلال الأسبوع الجارى لاختبار مستوى الدعم 17700 نقطة ثم 17500 مشيرًا إلى أن الجلسات المقبلة ستكون حاسمة فى عودة القوى الشرائية للسوق من عدمها.

وأوضح أن التوقعات بشأن الصعود واختبار 18200 نقطة ضعيفة على المدى القصير، مضيفًا أنه فى حالة حدوثها ستتجه السوق للارتفاع أعلاها بدعم من عودة القوى الشرائية بعد غيابها على مدار الأسبوع الماضى.