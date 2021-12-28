البورصة تحشد قواها الشرائية لاختراق 12000 نقطة قبل نهاية العام

سجلت أعلى مستوياتها فى 21 شهرا قبل تعرضها لجنى أرباح

حقق مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» أمس، أعلى مستوى له خلال21 شهرا عندما لامس منطقة 11900 نقطة مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية، قبل أن يغلق أسفلها متأثرًا بمبيعات محلية وعربية.

وقال محللون فنيون إن «الرئيسى» اقترب أمس من منطقة المقاومة عند مستوى 12000 نقطة مما دفع القوى البيعية للظهور فى إطار عمليات جنى الأرباح الجزئية.

وتوقعوا أن يمر المؤشر بمرحلة تجميع على الأجل القصير تمهيدا لإعادة التجربة على 12000 نقطة قبل نهاية العام الحالى.

وخلال تعاملات جلسة أمس، استهل المؤشر تداولاته بصعود بدعم مشتريات الأجانب؛ ومع ظهور بعض القوى البيعية فى النصف الثانى فقد كل مكاسبه الصباحية.

وأنهى «EGX30» تعاملات أمس على هبوط طفيف بنسبة %0.05 مسجلا 11849 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.09 ليسجل 2178 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.78 ليصل إلى 3219 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى قيم تداولات قدرها 11.3 و8 ملايين جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب الشراء بصافى قدره 19.3 مليون.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لإدارة الأصول أن إغلاقات السوق لا تزال عند مناطق إيجابية رغم عمليات جنى الأرباح بنهاية الجلسة.

وأشار إلى أن «الرئيسى» يتحرك بين مناطق 11800-12000 نقطة حتى نهاية الأسبوع الحالى وكسرها لأعلى قد يدفع السوق لحركة صعود قوية.

ولفت إلى أن «السبعينى» تماسك عند 1950 نقطة وبدأ يرتد وأصبحت لديه منطقة مقاومة عند 2200 نقطة يحاول اختراقها مرة أخرى.

وقال سعيد الفقى، مدير فرع شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن «الرئيسى» سجل أعلى مستوى له منذ شهور بدعم مشتريات المؤسسات المحلية ووصول أسعار الأسهم إلى مناطق مغرية للشراء.

وأوضح أن الدعم جاء بنمو القطاع العقارى وتنفيذ صفقة استحواذ «سوديك» والتى من المرجح أن تعيد تقييمات القطاع الذى يستحوذ على نسبة كبيرة من التنفيذات.

ورجح أن يمر المؤشر بحركة تجميع قوية بين مناطق 11800 و12000 نقطة ثم اختبار منطقة المقاومة التالية عند 12200-12400 نقطة قريبا.

فيما قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن «الرئيسى» تراجع حول منطقة المقاومة الرئيسية عند 12000 نقطة مستهدفا مستوى الدعم التالى 11500-11600 نقطة فى إطار التصحيح.

وتوقع أن يواصل ارتفاعاته نحو 12000-12200 نقطة بعد انتهاء فترة التصحيح الحالية، وبالتالى ينصح بالشراء أثناء الانخفاضات والمتاجرات السريعة ترقبا للحركة الصاعدة.

ولفت إلى أن «EGX70» شهد تراجعا طفيفا بعد ملامسة مستوى المقاومة المهم عند 2200 نقطة، ومن المتوقع أن يستمر فى الأداء العرضى بين المنطقة المذكورة والدعم 2100 نقطة ثم التجربة على المقاومة 2400 نقطة.