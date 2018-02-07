البورصة تحشد القوى الشرائية هربًا من نفق الهبوط الأمريكى

توقعات بتحركات إيجابية فى جلسة اليومهشام توفيق: تراجع مصر لا يقارن بـ «داو جونز».. ورنا العدوى: الهبوط تصحيحى.. والأعصر: نسجل ارتدادة صاعدةكتب ـ أحمد على:تحشد البورصة المصرية القوى الشرائية هربًا من الهبوط العنيف الذى شهدته مساء الثلاثاء، وفقد خلاله مؤشرها الرئيسى %1،6 من قيم

توقعات بتحركات إيجابية فى جلسة اليوم

هشام توفيق: تراجع مصر لا يقارن بـ «داو جونز».. ورنا العدوى: الهبوط تصحيحى.. والأعصر: نسجل ارتدادة صاعدة

كتب ـ أحمد على:

تحشد البورصة المصرية القوى الشرائية هربًا من الهبوط العنيف الذى شهدته مساء الثلاثاء، وفقد خلاله مؤشرها الرئيسى %1،6 من قيمته، عقب التراجع القوى الذى سيطر على مؤشر داو جونز الأمريكى.

وتراجع مؤشر EGX30 إلى مستوى 14717.9 نقطة، مع انخفاض نظيره EGX70 بنسبة %2.44، مغلقًا عند 838.61 نقطة، كما هبط EGX100، الأوسع نطاقًا بنسبة %1.99، مسجلًا 2010.22 نقطة.

يذكر أن مؤشر البورصة الأمريكية “داو جونز” سجل أكبر هبوط يومى فى تاريخه، فى جلسة أمس الأول الإثنين، وفقد 1175.2 نقطة متراجعًا بنسبة %4.6، ليحقق 24345.7 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.057 مليار جنيه، فيما أغلق رأسمال الأسهم المقيدة عند مستوى 841.2 مليار جنيه، خاسرًا 15 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع، بصافى 86.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافى 23.4 مليون جنيه، و63.5 مليون جنيه على التوالى، وهبط سهم البنك التجارى الدولى، صاحب أكبر وزن نسبى فى مؤشر EGX30، بنسبة %1.45 عند 76 جنيهًا.

قال عادل كامل، رئيس مجلس إدارة شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية بعيدة كل البعد عن احتمالات دخول نفق الهبوط الأمريكى الكبير، نظرًا لوجود عدة عوامل إيجابية داخلية، تدعم السوق المحلية، فى رحلة الصعود المستقبلى.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، أن هبوط البورصة يجب أن يصنف على أنه موجة جنى أرباح فقط، وليست أزمة مشابهة لما حدث فى عام 2008.

توقع كامل، أن تشهد البورصة المصرية فى جلسة اليوم الأربعاء، تحسنًا مع هدوء وتيرة الهبوط فى النصف الثانى من جلسة الثلاثاء، الذى يعد دليلًا على عدم السير فى نفق الهبوط الأمريكى.

أشار إلى أن هبوط مؤشر “داو جونز” الأمريكى 1175.21 نقطة تقريبًا–أكبر هبوط يومى فى تاريخ البورصة الأمريكية– كان أمرًا متوقعًا فى ظل ارتفاع السوق بنسبة وصلت إلى %100.

وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة “فانتج” للوساطة فى الأوراق المالية، إن هبوط البورصة المصرية لا يذكر مقارنة بتراجع نظيرتها الأمريكية.

أضاف فى تعليق مقتضب لـ”المال”؛ أن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 يصنف على أنه إجراء تصحيحى، ليس له صلة بهزات عنيفة، أو تأثر كبير بما حدث فى السوق الأمريكية.

وقالت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن الهبوط الأمريكى جاء نتيجة تخوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات رفع البنك الفيدرالى لسعر الفائدة.

أوضحت أن هبوط البورصة المصرية، جاء فى إطار الحركة التصحيحية الاعتيادية، مؤكدة عدم تعرض السوق لهزة عنيفة أو تأثر كبير من جراء الهبوط الأمريكى.

توقعت أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم، بشكل إيجابى فى ظل ظهور قوى شرائية فى النصف الثانى من جلسة الثلاثاء، ما أدى إلى تخفيض نسبة تراجع المؤشر الرئيسى نهاية التداولات.

أكد محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية كانت تسجل حركة تصحيحية هابطة، وفقًا للمؤشرات الفنية، ويجب أن يذهب مؤشرها الرئيسى EGX30 تجاه مستوى 14300 نقطة، مشيرًا إلى أن الهبوط الأمريكى ساهم فى تسريع وتيرة الحركة التصحيحية فقط.

توقع الأعصر ارتداد مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم، على أن يتحرك EGX30 صوب مستوى 14800 نقطة، فيما يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تجاه مستوى 840 نقطة.