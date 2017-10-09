البورصة تحذر السمسرة بسبب ضرب فيروسات الفدية للأجهزة

أحمد علي حذرت إدارة البورصة المصرية شركات السمسرة من وجود فيروسات ضربت الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتلك الشركات. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الأخيرة اكتشفت وجود فيروسات خطيرة واردة من أجهزة شركات السمسرة تحاول اختراق أنظمة البورصة الإلكترونية، ومن أبرزها فيروس "الفدية الإل

أحمد علي

حذرت إدارة البورصة المصرية شركات السمسرة من وجود فيروسات ضربت الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتلك الشركات.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الأخيرة اكتشفت وجود فيروسات خطيرة واردة من أجهزة شركات السمسرة تحاول اختراق أنظمة البورصة الإلكترونية، ومن أبرزها فيروس “الفدية الإلكترونية”.

وأضاف في تصريحاته خلال اجتماعه بشعبة الأوراق المالية، أن البورصة انتهت إلى إلزام شركات السمسرة بتغيير أنظمة الويندوز لديها وتحويلها لنظام “ويندوز 10”.

وتابع قائلا: إن إدارة البورصة ستمنح شركات السمسرة مهلة زمنية حتى 31 ديسمبر المقبل، لتنفيذ الأمر سالف الذكر لحماية السوق من خطر الفيروسات.