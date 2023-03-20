البورصة تحدد مواعيد التداول خلال شهر رمضان

أعلنت إدارة البورصة أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالسوق الرئيسي خلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وستكون مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال، “فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق.

على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

وحددت إدارة البورصة فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً، ةوجلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً.

كما حددت إدارة البورصة مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

على أن تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.