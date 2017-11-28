البورصة تحدد فترة سريان عرض شراء صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك

رجب عزالدينحددت إدارة البورصة المصرية فترة سريان عرض الشراء الإجبارى، المقدم على أسهم شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك (غير مقيدة)، بعشرة أيام تبدأ من 28 نوفمبر، وتنتهى 12 ديسمبر المقبل.وأضافت البورصة فى بيان، أن تنفيذ الصفقة سيتم خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.ووافق



رجب عزالدين

حددت إدارة البورصة المصرية فترة سريان عرض الشراء الإجبارى، المقدم على أسهم شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك (غير مقيدة)، بعشرة أيام تبدأ من 28 نوفمبر، وتنتهى 12 ديسمبر المقبل.

وأضافت البورصة فى بيان، أن تنفيذ الصفقة سيتم خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الإثنين على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من أحمد بيومى محمد المحلاوى، لشراء حتى عدد 5.7 مليون سهم تمثل نسبة حتى 100% من إجمالى رأسمال شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم المصدرة.

ويبلغ سعر العرض المقدم 7 جنيهات للسهم بقيمة إجمالية 39.9 مليون جنيه.

تأسست شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك عام 1980 بوصفها شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لأحكام قانون 43 لسنة 1974.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه بينما يبلغ رأسمالها المصدر 54 مليون جنيه موزعا على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار العربى 39.95%، بنك الاستثمار القومى 15%، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 14.48%، بنك مصر 1.4%، اضافة إلى أفراد آخرون أبرزهم هشام فوزى رزق الفتى 6.2%، حسين أمين البسطويسى بنسبة 3.5%، دعاء فوزى رزق الفتى 3.4%.