البورصة تحدد فترة سريان عرض الشراء الإجبارى للدلتا للتأمين

حددت البورصة المصرية، فترة سريان عرض الشراء الإجبارى، على أسهم الدلتا للتأمين بعشرين يوم عمل، تبدأ من اليوم الأحد، وتنتهى 1 مارس المقبل.

وقالت البورصة المصرية فى بيان، إن تنفيذ الصفقة سيتم خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى، على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة القابضة المصرية الكويتية، لشراء حتى 16.9 مليون سهم، والتي تمثل 67.973% والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيها للسهم.



وخطابت الهيئة البورصة المصرية، بضرورة الإفصاح عن إمكانية تقديم عروض شراء منافسة محتملة حسب أحكام المادتين (346) ،( 347) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقالت القابضة المصرية الكويتية فى 2 يناير الماضى، إنها حصلت على الموافقة اللازمة للاستحواذ على 99% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين.



ويبلغ رأسمال “الدلتا للتأمين” 100 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.



وحققت الشركة صافى ربح 15.3 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 6.6 مليون لفترة المقارنة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم، وتستحوذ على 32% من أسهم الدلتا للتأمين.

