البورصة تحدد إجراءات التعامل على الأوراق غير المقيدة.. تعرف عليها

مصطفى طلعتأصدرت لإدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً رقم 839 ليحدد الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، والتي تضمن 11 مادة، وفقا للقواعد المنظمة لسوق المال.وتضمنت المادة الأولى الضوابط العامة للتعامل من خ



مصطفى طلعت

أصدرت لإدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً رقم 839 ليحدد الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، والتي تضمن 11 مادة، وفقا للقواعد المنظمة لسوق المال.

وتضمنت المادة الأولى الضوابط العامة للتعامل من خلال نظام نقل الملكية للعمليات التي تقل قيمتها عن 20 مليون جنيه، والثانية الضوابط العامة للتعامل من خلال نظام نقل الملكية للعمليات التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه فأكثر، أما المادة الثالثة فتتعلق بمهلة استيفاء مستندات الإخطار.

أما المادة الرابعة فتتعلق بإخطار ذوي الشأن والشركة المصدرة وشركة الإيداع والقيد المركزي، والخامسة الاحتفاظ بمستندات التعاملات، والسادسة المخالفات والإحالة لقطاع العضوية، والسابعة تتعلق بالضوابط العامة للتعامل من خلال نظام الأمر المباشر، أما الثامنة فتشمل متطلبات استمرار التعامل بنظام الأوامر بعد تعديل بيانات الإصدار، وتاسعا الإيقاف عن التعامل من خلال نظام الأوامر ونقلها إلى نظام نقل الملكية والإفصاح عنه، والمادة العاشرة الإيقاف النهائي والحذف من نظام الأوامر ونقلها إلى نظام الملكية والإفصاح عنه، والنماذج وقوائم المستندات الاسترشادية.

وفيما يلي توضيح لكل مادة على حدة:



الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيد.pdf