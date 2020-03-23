«البورصة» تحتفي مبكراً بأموال مبادرة «السيسى»

أسهم البنوك والأوراق المالية التابعة لقطاع الأعمال العام «والصناعى» مرشحة لقائمة أولويات الأموال الجديدة

توقعات باستمرار تحركاتها الإيجابية على المدى القريب شريطة استثمار الدعم بطريقة احترافية

نجحت البورصة المصرية فى مواصلة رحلة الصعود القوى للجلسة الثانية على التوالى، مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية عقب إعلان البنك الأهلى وبنك مصر استثمار 3 مليارات جنيه فى سوق الأسهم.

أكد خبراء السوق أن مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة والتى أعلن عنها أمس تعزز رحلة التعافى، شريطة استغلال تلك الأموال بطريقة احترافية، متوقعين فى الوقت ذاته استمرار التحركات الإيجابية على المدى القريب.

وأنهى مؤشر EGX30 تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية على صعود بنسبة %5.92، ليغلق عند 9750 نقطة، كما ارتفع نظيره الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %4.27، ليستقر عند 969 نقطة، فيما بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 755.6 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 19.6 مليار جنيه مسجلا 524.36 مليار جنيه، مقابل 504.74 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الاصول، إن إعلان السيسى تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، يساهم فى تعزيز رحلة صعودها شريطة استثمار الأموال وضخها بشكل احترافى.

وصف أبو السعد صعود السوق فى جلسة الأحد بأنه غير صحى، وجاء مدعومًا بشراء المؤسسات لأسهم بعينها، مؤكدًا أن ذلك يحفز لدخول البائع مجددا، ما يجب تلافيه فى مبادرة الرئيس الجديدة.

قال إن مبادرة البنك المركزى الجديدة لا يجب اعتبارها فى إطار الدعم فقط ويستوجب النظر إليها كاستثمار يهدف للربح، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى انعكاس اتجاه السوق بتلك الطريقة أمر غير صحى.

ونصح أبو السعد المستثمر بدراسة الأسهم جيدًا قبل الشراء، مع وضع أسوأ السيناريوهات أو التوقعات فى الحسبان كاحتمالات واردة التحقق.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن 20 مليار جنيه رقم ضخم من شأنه التأثير بقوة على تحركات السوق.

وأشار إلى أن السوق صعدت خلال جلستى الخميس والأحد مع إعلان بنك مصر والأهلى استثمار 3 مليارات جنيه فى شراء الأسهم فقط.

رجح عبدالفتاح أن تدعم المبادرة الرئاسية عودة ثقة المستثمرين فى سوق المال، لافتا إلى أن دخول تلك الأموال يشكل استفادة للبورصة بشكل عام، والدولة بشكل خاص، ويتم توجيهها لشراء أسهم بأسعار زهيدة، وتحمل فرصاً قوية لتحقيق العديد من المكاسب.

وأشار إلى أن صعود مؤشر السوق الرئيسى 03XGE بنسبة 6% تقريباً فى جلسة الأحد يعكس حالة من التفاؤل لا سيما مع تراجع معدلات الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.

وقال إنه حال استمرار انخفاض حالات الإصابات اليومية بكورونا فإن البورصة تكون مرشحة للصعود على الأجل القصير والمتوسط، ليتجه مؤشرها الرئيسى صوب 11000 نقطة مجددا.

نصح عبدالفتاح المستثمر بالتحفظ فى اتخاذ القرار والاحتفاظ بجزء من السيولة ضمن المحافظ الاستثمارية، وتحويل الاستثمارات من أسهم المضاربات وأسهم القطاعات الأكثر عرضة للمخاطرة تجاه القوية ماليًا، التى من المرجح أن ترتد بقوة عقب زوال الأسباب الاستثنائية التى دفعتها للهبوط بعنف.

ومن جهته قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى CIB أمس بنسبة %4.62 -وهو الأكبر وزنًا بالمؤشر- ساهم فى صعود المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو 545 نقطة، لافتًا إلى أن المؤشر لم ينته من تكوين قاع حتى الآن، ما يشير إلى أن الصعود الراهن يأتى فى إطار ارتداد تصحيحى بعد الانهيار القوى تحت وطأة تخوفات انتشار فيروس كورونا.

اعتبر نبيل مبادرة الرئيس السيسى بمثابة خبر جوهرى لتحريك المياه الراكدة فى السوق، وبصفة خاصة لأسهم البنوك والأوراق المالية التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الصناعى، التى يرى أنها تدخل فى قائمة أولويات الأموال الجديدة التى تضخ فى السوق.