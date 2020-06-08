البورصة تحتفى باتفاق صندوق النقد الدولى

صعدت البورصة المصرية بقوة أمس الأحد، بتسجيل مؤشرها الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنحو %4.5 دفعة واحدة، على خلفية اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية.

ورجح خبراء التحليل الفنى استكمال مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 التحركات الصاعدة مستهدفاً 11400 إلى 11800 نقطة، مدعوماً بسيطرة القوى الشرائية.

الأسواق العالمية والدولار ساهما فى الصعود

وقال الخبراء إن صعود السوق بقوة اقترن بارتفاع ملحوظ فى متوسطات قيم التداول بأولى جلسات الأسبوع، على خلفية عدد من المحفزات، منها ارتفاع الأسواق العالمية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأنهى EGX30 التعاملات على صعود بنسبة %4.59 إلى 11108 نقطة، وارتفع الموشر الأوسع نطاقاً EGX100 %3.31 إلى 2028 نقطة، كما صعد EGX70 بنسبة %3.09 مسجلاً 1259 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.38 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 17.3 مليار جنيه ليسجل 585.4 مليار جنيه، مقابل 568.1 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى EGX30 تمكن خلال جلسات الأسبوع الماضى من تجاوز المسار العرضى الضيق الذى سيطر على تحركاته خلال شهرين بين مستويى 10100 و10600 نقطة، ليعوض جزءاً كبيراً من خسائره جراء أزمة كورونا.

وحدد “النمر” 3 أسباب دفعت للصعود القوي، وهى التحركات الايجابية للأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية، ما يعكس ثقة المستثمرين فى أسواق المال.

وأضاف أن البورصة المصرية تأثرت أيضا بالإعلان عن الاتفاق المبدئى بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل فى تراجع سعر صرف الجنية أمام الدولار مؤخراً، موضحاً أن انخفاض سعر الصرف يدفع أسعار الأسهم للارتفاع والعكس صحيح.

وقال إن الأسباب الثلاثة السابقة دفعت EGX30 لتجاوز مستهدفه 11000نقطة، بعد تأخره عن تحقيقه لفترة طويلة، لافتا إلى أن ارتفاع المؤشر تزامنا مع ارتفاع قيم التداولات يعكس وجود قوى شرائية حقيقية بالسوق.

وحدد “النمر” المستهدفات الجديدة لمؤشر EGX30عند مستويات 11800نقطة.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 تمكن أمس من مواصلة الأداء الايجابى للجلسة السادسة على التوالي، وسط استمرار ارتفاع أحجام التداول، ما يعكس تواجد القوى الشرائية.

وأضاف أن المؤشر تمكن من تحقيق مستهدفاته الحالية 10900 إلى 11000 نقطة، بعد اختراق مستوى 10600 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وتوقع “جمال الدين” مواصلة EGX30التحركات الايجابية على الآجل القصير، واستمرار الصعود فى اتجاه مستويات 11400 نقطة، مع اعتبار مستوى المقاومة السابق 10600 نقطة مستوى حماية الأرباح.

وتوقع ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن يؤدى صعود EGX30بنحو 487 نقطة أمس مقرونا بارتفاع متوسطات التداول إلى مواصلة الصعود اليوم مستهدفاً 11200 نقطة.

وأوصى بضرورة معاملة كل سهم على حسب حالته الفنية، موضحاً بأنه يوجد بعض الأسهم بالمؤشر السبعينى ما زالت محتفظة برونقها وحركتها الصاعدة التى بدأت فى أبريل الماضى، مع توجه بعض السيولة والقوة الشرائية لها خلال الفترة الأخيرة.

ورجح “نبيل” أن تشهد الفترة المقبلة تحركات ايجابية لأسهم القطاع الصناعى وقطاع البتروكيماويات.

وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب بقيمة 165.37 مليون جنيه، و13.69 مليون جنيه على الترتيب، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 179.07مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريين للبيع بواقع 369.18 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بقيمة 7.28 مليون جنيه، و 1.58 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية بقيمة 534.56 مليون جنيه، و12.1 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 186.35 مليون جنيه.