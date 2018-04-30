البورصة تحتفل ببدء التداول على أسهم سي آي كابيتال

أسماء السيد:احتلفت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ببدء التداول على سهم شركة "سي آي كابيتال" بدق جرس التداول.وحضر افتتاح بدء التداول محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة وبعض من قيادات الشركة.وأشاد محمد فريد بتغطية اكتتاب الشركة، موضحا أن الطرح الخاص بلغت تغطيته ٦ مرات

أسماء السيد:

احتلفت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ببدء التداول على سهم شركة “سي آي كابيتال” بدق جرس التداول.

وحضر افتتاح بدء التداول محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة وبعض من قيادات الشركة.

وأشاد محمد فريد بتغطية اكتتاب الشركة، موضحا أن الطرح الخاص بلغت تغطيته ٦ مرات، وحوالي ٢٩ مرة للطرح العام بقيمة ١.٧ مليار جنيه وتابع : أن ارتفاع عدد مرات التغطية يدل على الثقة الكبيرة بالبورصة المصرية من قبل المتعاملين.

وقال محمود عطالله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمجموعة “سي آي كابيتال”، إن اكتتاب شركته تم تغطيته بنسب كبيرة، وهذا يشير إلي ثقة المكتتبين في البورصة والشركة والوضع الاقتصادي كافة.

وهنأ محمد عبد السلام قيادات المجموعة بنجاح الطرح ورئيس البورصة متفائلاً بقوة الشركة.