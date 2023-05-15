البورصة تحاول الحفاظ على المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم

حافظت مؤشرات البورصة المصرية، على البقاء في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من مكاسبه الصباحية ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.25% عند مستوى 17413 نقطة.

كما فقد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، غالبة مكاسبه، مسجلا صعودا طفيفا بنحو0.01%، عند مستوى 3097 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.05% عند 4698 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 53 سهما، فيما تراجع 55 سهما، و استقر 91 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 45.64 مليون جنيه، و 115.66 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 161.3 مليون جنيه.