البورصة تحاول التماسك وسط توقعات بالتحرك لاختبار مقاومة 11100-11180 نقطة

يتوقع محللون فنيون تمكن البورصة المصرية من التماسك ومحاولة الصعود لاختبار منطقة المقاومة 11100_11180 نقطة .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة –أمس الأربعاء– على صعود جماعي، وسط توجه شرائي للمتعاملين المصريين والعرب .

وصعد كل من المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.41% عند 10855.9 نقطة، و”EGX70″ للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1863.3 نقطة، و«الأوسع نطاقًا» ”EGX100” بنسبة 0.94% إلى 2834.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 854.7 مليون جنيه، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 79 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 35، وبقي 70 دون تغيير، وسجل رأس المال السوقي 712.2 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 113.3 و13.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 127.2 مليون جنيه .

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ” EGX30″ يحاول الصعود نحو مستوى 11180 نقطة .

وأوضح “النمر” أن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سيدفعه نحو 11500 نقطة على المدى القريب، فيما نصح المتعاملين بالانتقائية خلال الوقت الراهن .

وعلى جانب آخر، قال “النمر”، إنه حال عدم تمكن المؤشر من الثبات أعلى مستوى 10900 نقطة الحالي، وتجاوزه لأعلى فقد يدفعه ذلك للتراجع نحو 10750 ثم 10450 نقطة كمرحلة تالية .

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشرات البورصة المصرية نجحت بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء من الإغلاق في المنطقة الخضراء بدعم تماسك الأسهم القيادية .

وأضاف أن تمكن المؤشر الرئيسي من الحفاظ على مستوى الدعم 10800 سيدفعه إلى اختبار مقاومة 11000 نقطة .

وعلى جانب آخر، قال “عيد” إنه في حال العودة مرة أخرى إلى الهبوط وجني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة سيدفعه للتراجع مجددًا نحو 10800 نقطة .

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقال “عيد”، إنه نجح أيضًا أن يخترق مستوى المقاومة 1860، موضحًا أن استقراره أعلاها سيدفعه لاختبار مستوى المقاومة الثاني 1900 نقطة .

وتابع أنه في حالة عدم الاستقرار أعلاه قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 1800 نقطة .