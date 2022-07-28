البورصة تحاول التماسك أعلى 9200 نقطة

قال محللون فنيون إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» يحاول التماسك بالفترات الحالية أعلى منطقة 9200 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي، بضغط مبيعات محلية، وسط تداولات على الأسهم سجلت 818 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %0.67 ووصل إلى 9288 نقطة، كما تراجع نظيره السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.62 عند 1834 نقطة، وأيضا «EGX100» الأوسع نطاقًا بحوالى %0.68 إلى 2686 نقطة، ومتساوى الأوزان «EGX50» بنسبة %0.71 مسجلا 1699 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 818 مليون جنيه، وجرى التداول على 189 ورقة مالية، صعد من بينها 36، وتراجع 84، فيما ظل 69 على استقرار.

وأظهرت تعاملات المصريين صافيا بيعيا بقيمة 1.5 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بنحو 1.2 مليون و266.2 ألف على التوالي.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى يحاول التماسك أعلى مستوى 9200 نقطة.

ولفت إلى أن تمكن المؤشر من التماسك أعلى هذه المنطقة سيفتح باب الصعود خلال عدة جلسات وصولاً إلى مستويات 9800 نقطة.

فى سياق متصل، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الأربعاء بالمنطقة الحمراء نتيجة عمليات جنى الأرباح.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى اختبر بجلسة الأربعاء مستوى المقاومة 9400 نقطة، لكنه لم ينجح فى تجاوزها بضغط عمليات جنى الأرباح التى ظهرت على الأسهم القيادية المكونة له.

ولفت عيد إلى أن المؤشر يحاول حاليًا التماسك أعلى دعم 9200 نقطة، موضحًا أن تمكنه من ذلك سيدفعهُ لاختبار واستعادة مستوى المقاومة 9400 مرة أخرى.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقال إنهُ استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأربعاء نتيجة الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

وأضاف أن استقرار المؤشر السبعينى أعلى دعم 1800 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة 1860، وباختراقه والاستقرار أعلاه فسيستهدف مستوى المقاومة الثانى 1900 نقطة.