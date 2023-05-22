البورصة تحاول التغلب على الضغوط البيعية قرب مستويات مقاومة مهمة

توقع خبراء التحليل الفنى أن يواجه المؤشر «EGX30»، مستوى المقاومة 17100 – 17370 نقطة على الأجل القريب، والذى قد تظهر قربه الضغوط البيعية، موضحين دعم المؤشر ما بين 16400-16600 نقطة.

ونوه الخبراء بأن صعود «EGX30» لم يكن بالمردود المتوقع لقرار البنك المركزى بشأن تثبيت أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، مرجحين استهداف «EGX70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى المقاومة 3050 نقطة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية أمس، بواقع %0.69 لـEGX30، ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.17 مسجلًا 2996 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.07 مستقرًا على 4545 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو مليارين، ليغلق عند 1.094 تريليون جنيه، مقابل 1.094 تريليون مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافى 6.747 و2.674 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 9.421 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن صعود مؤشر EGX30 جاء فى إطار تحركات تصحيح صاعدة.

ونوه «جمال الدين» إلى محاولة «EGX30» تجاوز مستوى المقاومة 17770 نقطة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، والذى حال دون استمرار صعوده.

واستكمل أن « EGX30» تعرض لعمليات جنى أرباح دفعته للهبوط عند مستوى دعم المهم 16600 نقطة، وعزز الاستقرار أعلاه الدخول فى تحركات تصحيح.

وأشار «جمال الدين» إلى استهداف «EGX30»، منطقة المقاومة 17100 – 17370 نقطة على الأجل القريب، منوهًا بأن أقل مستويات سجلتها البورصة فى تداولات الأسبوع الماضى تمثل وقف خسائر المستثمرين على المدى القريب.

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلى أن تحركات البورصة أمس لم تكن بالمردود المنتظر لقرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، بعد تباطؤ أرقام التضخم الشهر الماضى.

وواصل «نبيل» أن الأسهم المتداولة بالبورصة لم تتمكن من مواصلة الأداء الإيجابي، سوى منتصف جلسة أمس، ومن ثم ظهرت القوة البيعية على أغلبها لتغلق قرب إغلاقات نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر أن مؤشر EGX30 حقق الأسبوع الماضى مستهدفه الهبوطى الأول عند 16600 نقطة، قبل الارتداد والإغلاق قرب 16740 نقطة.

وقال إن النظرة الفنية لمؤشرى البورصة EGX30، وEGX70 تظل سلبية، خاصة أن «الرئيسى» أمامه مستوى مقاومة قوية عند 17250-17100 نقطة، قد توقف أى ارتفاعات على الأجل القريب، محددًا دعمه عند 16400-16600 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70» حدد «نبيل» مستوى مقاومة المؤشر عند 3050 نقطة، والتى من غير المرجح تمكنه من تجاوزها على الأجل القريب.

وأشار «نبيل» إلى أن مستوى 2950 نقطة يمثل مستوى حماية الأرباح لمؤشر EGX70، على الأجل القريب، إذ إن الإغلاق دونه يزيد من الضغوط البيعية.