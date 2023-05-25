البورصة تحافظ على مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس 25-5-2023، ، مدعومة بالتوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.43%، مسجلا مستوى 17164 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.57%، عند مستوى 3102 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4670 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 63 سهما، فيما تراجع 51 سهما، و استقر 80 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 14.5 مليون جنيه، و 24.33 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 38.83 مليون جنيه.